Puy-de-Dôme : La Tour d'Auvergne accueille enfin son nouveau médecin !

L'année commence bien à La Tour d'Auvergne. La commune de 680 habitants accueille un nouveau médecin généraliste ce lundi pour une période d'essai de 2 à 4 mois. Le village était privé de praticien depuis le décès du docteur Valette, emporté par le Covid en avril 2020. Un événement brutal se souvient Christine, une habitante : "On ne s'y attendait pas. Il serait parti à la retraite, on aurait pu prévoir, trouver un autre médecin".

La Tour d'Auvergne accueille un nouveau médecin © Radio France - Thomas Loret

Des habitants qui s'adaptent

Les habitants ont donc été contraint de se rendre chez les médecins du Mont-Dore ou à Tauves. "On est dans une commune rurale, assez loin de la ville, c'est quand même intéressant pour la population d'avoir tout ce qui est sanitaire à proximité" indique Sophie, une autre habitante. Certains médecins se déplaçaient aussi à domicile en cas de besoins urgents.

L'arrivée du docteur Eloïse Benoist, c'est donc un soulagement pour le maire de la commune Yannick Tournadre. Tout est mis en œuvre pour lui faciliter la tâche. "On lui met un logement communal à disposition gratuitement et on prend en charge les frais d'occupation du cabinet" précise l'édile. Le docteur Benoist occupera l'ancien cabinet du docteur Valette.

Le docteur Benoist occuper l'ancien cabinet du docteur Valette à La Tour d'Auvergne © Radio France - Thomas Loret

A la recherche d'une commune rurale

Originaire d'Île-de-France, le docteur Benoist a entamé ses études à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Elle a aussi fait son internat à Marseille. Eloïse Benoist cherchait un village où s'installer avec sa famille : "Ce qui nous a plu à La Tour d'Auvergne c'est l'offre de services publics, notamment le collège pour mes deux enfants. Mais aussi les commerces comme la boucherie et la presse. C'est un village vraiment dynamique".

Je suis ravi de pouvoir prendre la suite et de prendre soin de ses patients - Eloïse Benoist, médecin généraliste

La généraliste qui a été sensible à la situation du village de La Tour d'Auvergne. "Le décès du docteur Valette a réellement marqué La Tour d'Auvergne. Je remercie d'ailleurs madame Valette de me laisser occuper son cabinet. Je suis ravi de pouvoir prendre la suite et de prendre soin de ses patients" poursuit Eloïse Benoist.

l'accueil a été tellement chaleureux qu'on a envie de rester - Eloïse Benoist, médecin généraliste

La praticienne qui apprécie que la commune l'aide à l'installation : "je remercie le maire, car cela nous permet de nous lancer dans l'aventure sans considérations matérielle qui peuvent être compliquées à mettre en place". Eloïse Benoist qui se dit très optimiste : "l'accueil a été tellement chaleureux qu'on a envie de rester. Sur le nombre de patients je sais qu'on ne voit pas beaucoup de monde au début, mais ce n'est pas ce qu'on cherche".

Un nouveau cabinet médical est en cours de réhabilitation dans une maison de La Tour d'Auvergne © Radio France - Thomas Loret

Bientôt un nouveau cabinet médical

Par ailleurs, la municipalité de La Tour d'Auvergne a pour projet d'ouvrir un nouveau cabinet médical. "C'est une maison de centre bourg, à 500 mètres de la pharmacie, qui sera réhabilité, pour l'instant elle est dans son jus" précise le maire. Ce nouveau cabinet de 80 m² comportera la zone consultation au rez-de-chaussée et un appartement de fonction à l'étage.

Le nouveau cabinet médical de La Tour d'Auvergne bénéficiera de 280.000 euros de travaux © Radio France - Thomas Loret

Le coût des travaux est estimé à 280.000 euros. "On aura sans doute une aide de la Région dans le cadre d'une collaboration avec les communes de Tauves et Bagnols qui ont, elles aussi, des projets du même type" précise Yannick Tournadre. Le nouveau cabinet devrait être opérationnel en 2023. Il pourrait être occupé par le docteur Eloïse Benoist, si elle et sa famille décident de rester à La Tour d'Auvergne.