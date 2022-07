La Tour d'Auvergne : le docteur Eloïse Benoist s'installe définitivement

Elle s'était installée pour une période d'essai de deux à quatre mois et a finalement décidé de rester. Le docteur Eloïse Benoist a décidé de s'installer définitivement à La Tour d'Auvergne avec sa famille. La médecin s'est laissé séduire par le cadre de vie que propose le village de 700 habitants. "Les paysages sont magnifiques par ici. Les enfants on aussi pu profiter du plan d'eau de La Tour d'Auvergne pour quelques baignades", confie-t-elle.

Une vraie relation de médecin traitant

Mais ce qui a séduit la praticienne c'est surtout l'état d'esprit du village. Loin du stress de la ville, des bouchons, des difficultés de stationnement, l'exercice est bien plus serein. De plus, les patients n'ont pas à attendre plusieurs jours avant d'obtenir une consultation. "ils sont contents car ils sont vus assez rapidement et on a plus de temps pour les examiner. C'est le retour d'une vraie relation de médecin traitant", souligne Eloïse Benoist.

Le docteur Eloïse Benoist séduite par le cadre de vie à La Tour d'Auvergne © Radio France - Thomas Loret

Le retour de l'offre de soin de proximité

Certains patients n'avaient pas vu de médecin depuis près de deux ans, malgré la solidarité des praticiens des communes alentour. L'installation définitive du docteur Benoist c'est donc un soulagement. "Ca permet d'avoir accès au soin sans avoir à se déplacer. Ca avait manqué notamment pour les soins à caractère d'urgence, c'était compliqué", confie Fabrice Legrand, le pharmacien de La Tour d'Auvergne.

Pari réussi pour le conseil municipal

Faire revenir un médecin à La Tour d'Auvergne, c'était un des défis du maire et du conseil municipal. "Soulagé, car dans une commune comme la notre il y a toujours des défis, celui-là en fait partie. Cela montre que le village est toujours attractif", s'enthousiasme Yannick Tournadre. "Les habitants me disent que c'était le bon médecin au bon endroit", poursuit l'édile. La mairie qui permet à Eloïse Benoist d'avoir très peu de charges.

les enfants du docteur Eloïse Benoist peuvent profiter du plan d'eau de La Tour d'Auvergne © Radio France - Thomas Loret

Un projet avec le soutien de la famille

Eloïse Benoist n'aurait pas pu s'installer s'il n'y avait pas eu le collège de la commune. Ces enfants y seront scolarisé à la rentrée de septembre. Une installation qui aurait été impossible non plus sans le soutien de son conjoint qui a mis sa carrière de côté. "Mon compagnon était dans l'audiovisuel. Il va chercher du travail dans un autre domaine, peut-être une formation en fromagerie, on verra à la rentrée", confie le docteur Benoist.