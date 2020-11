La Tour de l'horloge illuminée mercredi pour la journée Internationale contre les violences aux femmes

En témoignage de sa mobilisation lors de la « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes », la ville de Nîmes illuminera ce mercredi la Tour de l’horloge de 17h à 1h du matin. Proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, en hommage au combat des sœurs Mirabal, assassinées le 25 novembre 1960 en République dominicaine, cette journée est l’occasion de rappeler que partout dans le monde, les femmes et les filles sont encore victimes de nombreuses formes de violences.



La ville rappelle à l'occasion sa politique pour le droit des femmes à l’égalité, à la lutte contre les discriminations et à l’aide aux victimes :

- création d’une délégation municipale dédiée, confiée à Mylène Mouton, conseillère municipale

- campagne d’information publique sur les violences familiales

- demande d’aides supplémentaires pour la lutte contre les violences faites aux femmes auprès de la ministre déléguée, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances :

o subventions pour les associations œuvrant dans ce secteur,

o capacités d’hébergement d’urgence pour les victimes de violences,

o candidature en tant que circonscription test dans la dotation de bracelet anti-rapprochement

o candidature pour devenir ville pilote du plan « Angela ».