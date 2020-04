La Tour du Pin commande 10 000 masques en Chine pour ses personnels et pour les habitants les plus fragiles.

La Tour-du-Pin, France

Le maire de la Tour du Pin confirme à France Bleu Isère avoir commandé 10 000 masques en provenance de Chine pour les distribuer aux personnels médicaux de la commune et aux habitants les plus fragiles. Une opération "en parallèle" et "non pas en concurrence" avec les commandes de l'Etat.