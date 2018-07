Marseille, France

Elle est désormais la deuxième plus haute tour de Marseille, livrée ce mardi 31 juillet après trois ans de travaux : la tour "La Marseillaise", qui sera inaugurée officiellement en octobre, et ses 135 mètres, 10 de moins que sa grande sœur de la CMA-CGM, livrée, elle il y a sept ans. La tour tricolore bleu, blanc et rouge, conçue par l'architecte Jean Nouvel, s'implante dans le quartier Euromediterranée.

"C'est une vitrine du quartier central des affaires, digne de la deuxième métropole de France" - Laure Agnès Caradec, présidente d'Euromediterranée"

La Marseillaise abritera 35.000 mètres carrés de bureaux. Elle aura coûté 200 millions d'euros. Avec ses 1.700 tonnes d'acier et ses 4.000 panneaux brise soleil, elle fait déjà partie du paysage marseillais, en attendant ses petites sœurs H56 et H99 , livrées en 2021 et 2022.