La tour Renan vit ses dernières heures dans le quartier du Mail à Chenôve

Chenôve, France

C'est la deuxième phase d'un chantier spectaculaire qui a débuté le 3 décembre dernier dans le quartier du Mail à Chenôve. La Tour Renan, ses 80 logements et ses 16 étages, construite en 1972, est en cours de déconstruction. Déconstruction qui va durer tout le mois de décembre. La technique utilisée est celle du grignotage à l'aide d'une immense pelle mécanique.

"Cette tour était le symbole d'une époque" explique le maire de la commune © Radio France - Thomas Nougaillon

La première phase des travaux a eu lieu du mois de juin à fin octobre avec le démontage sélectif des matériaux et des équipements ainsi que le désamiantage de cette tour propriété du bailleur social Orvitis. Thierry Falconnet, maire PS de Chenôve, au sujet de cette tour inoccupée depuis un an et demi et dont la déconstruction était prévue depuis 2015.

"Elle avait connue au fil du temps une dégradation. Tout d'abord une dégradation du cadre de vie des habitants qui y résidaient car il s'agit d'un urbanisme des années 70. A l'époque les préoccupations thermiques, phoniques, d'isolation n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis au fil des années, cette tour avait concentrée tous les dysfonctionnements urbains que connaissent malheureusement certains immeubles de nos quartiers populaires".

Thierry Falconnet, le maire de Chenôve Copier

Cette habitante filme en FaceBook live les travaux de déconstruction de l'immeuble où elle a vécu © Radio France - Thomas Nougaillon

Christophe Bérion, directeur général d'Orvitis, a une pensée pour les anciens occupants car pour lui c'est une page de l'histoire de Chenôve que l'on tourne en ce moment.

"On raye l'histoire de ce bâtiment mais surtout celles de ses habitants. Certes ces 33 familles ont déménagé -nous les avons relogé en une année- mais elles auront toujours un sentiment d'appartenance à cette tour qui va être détruite dans le mois."

Christophe Bérion, directeur général d'Orvitis Copier

Cécile et un de ses anciens voisins. La jeune femme a vécu 23 ans au 16e étage. © Radio France - Thomas Nougaillon

Cécile, une ancienne habitante, a assisté à une partie de la déconstruction.

"J'ai habité 19 ans ici. J'avais 23 ans quand je suis venu vivre ici, mes enfants sont nés dans cette tour. Il y a des souvenirs forcément, des bons au début, des moins bons à la fin. Je vivais au 16e étage." Un peu de nostalgie pour cette dame mais pas de véritable mélancolie. "Les derniers temps c'était devenu invivable. Je me suis retrouvée seule à l'étage. On ne sentait plus en sécurité dans cet immeuble qui était devenu un véritable coupe-gorge".

Cécile, une ancienne habitante de la tour Copier

Cet habitant du quartier du Mail est venu par curiosité assister au chantier de démolition © Radio France - Thomas Nougaillon

Un chantier à près de deux millions d'euros

La ville de Chenôve met à la disposition des habitants la maison du Projet de Chenôve au 12 rue Lamartine face à la Bibliothèque François Mitterrand pour évoquer sa politique de renouvellement urbain et l'avenir de ce terrain qui va lui être rendu à l'issue de la déconstruction de la Tour Renan. Le coût de ces travaux de déconstruction d'une cinquantaine de mètre de haut s'élève à près de 1,7 millions d'euros. Ils sont financés à 80% par le programme de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), les 20% restant par Orvitis.