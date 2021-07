La Touraine prisée des parisiens : les maisons à vendre se font rare, les prix grimpent

L'Indre-et-Loire n'a sans doute jamais eu autant de succès que depuis le premier confinement. Depuis un peu plus d'un an, les maisons se vendent comme des petits pains, quasiment sans aucune négociation. C'est notamment le cas dans les environs d'Amboise. Et les parisiens n'y sont pas étrangers.

A Amboise, les maisons s'achètent sans négociation depuis un peu plus d'un an. C'est l'un des effets du confinement.

C'est l'un des nombreux effets de cette crise sanitaire, et des différents confinements qu'elle a engendrés. On a jamais aussi bien vendu en Touraine, vendu aussi cher d'ailleurs ! Certains secteurs du département sont particulièrement prisés, comme les environs d'Amboise.

Là-bas, les maisons qui étaient encore à vendre ont toutes été vendues depuis un an et demi, et le stock se reconstitue lentement. Leurs acquéreurs sont surtout des personnes venues de Paris, ou de région parisienne. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le marché.

L'un des effets du premier confinement

Bernard s'est installé à Amboise depuis trois ans et il ne se lasse toujours pas de son jardin. Il est vrai que son jardin résume à lui seul son changement de vie. Il est trois fois plus grand que celui qu'il avait en Seine et Marne ! Une région parisienne que lui et sa femme ont rejeté au début de leur retraite. "Il n'y a pas très longtemps qu'on est là et il y a plein de commerçants qui nous connaissent et nous reconnaissent. Là-bas, vous pouvez aller pendant 20 ans dans la même boulangerie, c'est à peine si on vous dit bonjour".

On avait zéro négociation. Les gens achetaient au prix !

Un constat qui a poussé nombre de parisiens à s'installer à Amboise, encore plus depuis le premier confinement. Ce qui n'a pas été sans conséquence sur les prix. Yamina Crescence est la responsable de l'agence Guy Hoquet. "Avant, on avait une négociation qui pouvait tourner entre 10 et 15%. Là, on avait zéro négociation. Les gens achetaient au prix. On a eu deux ou trois cas où ils ont essayé de surenchérir le bien ! Bien sûr, la réponse est non. On ne surenchérit pas un bien".

Les locaux ont plus de mal à se loger

Mais attention au rêve idéalisé de la campagne, prévient le maire de Saint-Ouen-les-Vignes, une commune située à moins de dix kilomètres d'Amboise, très prisée elle aussi. En milieu rural, il y a également des contraintes, comme l'entretien ou le réseau internet qui ne fonctionne pas toujours très bien. Philippe Deniau a un avis partagé sur cette soudaine arrivée. "En tant que maire rural et défenseur de la ruralité, c'est une très bonne nouvelle. Il vaut mieux avoir une maison qui vit la moitié de l'année qu'une maison qui se dégrade au fur et à mesure des années parce qu'il n'y a pas de repreneur. Par contre, ce que je regrette, c'est que _les jeunes couples locaux ne peuvent pas accéder à la propriété_. Ils ont aujourd'hui du mal à trouver des biens conformes à leur budget, alors qu'ils ont pourtant des budgets tournant autour de 100, 150 000 euros".