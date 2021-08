La Tourangelle Sarah Guyot termine septième de la finale olympique du kayak biplace sur 500 mètres

Sarah Guyot et sa coéquipière ont terminé avant-dernières de la finale de la course en ligne en kayak biplace sur 500 mètres, au Jeux Olympiques de Tokyo. La Tourangelle sera à nouveau en course vendredi prochain, pour les séries du K4.