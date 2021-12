Stromae en concert à Bordeaux en 2023

Onze ans après sa révélation avec son premier album "Cheese" et le titre "Alors on danse" et huit ans après le triomphe de "Racine carrée" (avec les tubes "Papaoutai" et "Formidable") et après des pépins de santé, le chanteur belge s'apprête à revenir sur le devant de la scène. Un nouvel album "Multitude" sortira, le 4 mars 2022. Suivra une tournée. Elle débutera chez lui à Bruxelles, puis Paris, l'Accor Arena. Et en 2023, les 4 et 5 mars, Stromae sera à l'Arkea Arena de Floirac. Prix des billets : de 39 à 92 euros.

