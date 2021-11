La tournée des calendriers des pompiers a commencé en Moselle

Les Sapeurs Pompiers de Sarreinsming, Rémelfing et Zetting sont fiers de présenter et de distribuer leur calendrier

La tournée annuelle des calendriers des Sapeurs-Pompiers a commencé en Moselle depuis le 11 novembre. Et les Sapeurs pompiers volontaires de Sarreinsming, Rémelfing et Zetting ne boudent pas leur plaisir, tous comme les habitants. "C'est toujours agréable de savoir qu'ils sont présents, sourit Sophie, qui achète un calendrier tous les ans. J'ai eu besoin d'eux il y a deux semaines, pour un accident, et ils étaient là. C'est pour ça que je trouve ça important de donner."

"Un don pour leur service"

Aucun prix n'est imposé pour les calendriers, les sapeurs-pompiers voient cette tournée comme un cadeau aux habitants. En échange, la population des trois villages donne ce qu'ils veulent. "En soi, on achète plus le calendrier des pompiers. Pour moi, c'est plus un don que l'on fait pour leurs services, pour leur dire merci, pour tout le mal qu'ils se donnent au long de l'année", estime Anne-Sophie, une habitante de Sarreinsming, qui elle aussi prend tous les ans le calendrier. "Sans eux, je ne sais pas ce qu'on ferait", rigole son voisin Pascal, qui a lui donné 20 euros.

"Le calendrier, c'est symbolique"

"Le calendrier, c'est symbolique, rit Gilbert Beck, Sapeur pompier volontaire à l'unité opérationnelle de Sarreinsming. Cet achat, c'est plus un geste de reconnaissance. Lors de la tournée, la plupart des gens nous reçoivent les gens ouverts, on pourrait rentrer chez eux et manger à leur table si on le voulait." Le but, pour ces combattants du feu, c'est de se faire connaître de la population et de prendre des nouvelles des habitants des trois villages aux alentours. "Et peut-être même déclencher, chez les plus jeunes, la vocation du camion rouge", espère Valentin Hardy, lui aussi Sapeur-Pompier volontaire.

L'argent récolté servira au fonctionnement de l'amicale des Sapeurs-Pompiers de la Sarre, pour financer des vêtements ou des sorties. La quinzaine de pompiers effectue cette tournée sur la base du volontariat. Au total, 13.000 calendriers seront distribués aux trois villages aux alentours.