La Tournée des Neiges à Saint-Lary

Direction Saint-Lary pour la Tournée des Neiges de France Bleu Béarn. Au coeur de la vallée d'Aure, entre village typique des Pyrénées et station d'altitude, Saint-Lary vous propose de nombreuses animations pour profiter de la neige et de la détente.

Saint-Lary-Soulan, France

La Tournée des neiges se poursuit sur France Bleu Béarn et Bigorre, avec une étape indispensable dans la station de Saint-Lary. Installée dans la vallée d'Aure, elle se découpe entre un village typique des Hautes-Pyrénées et une station sur deux niveaux, pour du ski en famille ou de haute altitude.

Du Pla d'Adet à Espiaube, la station labellisée Famille Plus permet à tous les amoureux de la neige de profiter de ses 58 pistes et 26 remontées. Mais aussi de ses commerces, de son restaurant d'altitude, que l'on soit débutant ou confirmer.

La station est accessible depuis le village de Saint-Lary, grâce aux télécabines installées près de l'Hôtel Mercure et son espace de détente Sensoria. A l'intérieur du village, l'Office des sports de montagne vous guidera dans les activités hors-ski comme les raquettes, le fat-bike ou la luge. Vous pourrez également profiter des nombreux restaurants et bars, et tous les commerces et loisirs (cinéma, patinoire extérieure...) proposées par la commune.

