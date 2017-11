La Toussaint : la tradition perdure au cimetière Saint-Paul à Cenon

Ce jeudi 1er novembre, c'est la fête des morts. Dans les allées des cimetières les visiteurs vont être plus nombreux que le reste de l'année. Pour certains la Toussaint c'est l'occasion de nettoyer et de fleurir la tombe d'un proche. Une tradition qui perdure au cimetière Saint-Paul à Cenon.

Dans les allées du cimetière Saint-Paul à Cenon, ce sont les personnes âgées qui font perdurer les traditions. Elles sont nombreuses à rendre visite à un proche défunt.

Armé d'un sceau d'eau et d'une éponge, Janine nettoie les tombes de sa famille pour que" les sépultures restent propres" explique-telle. La retraité fleurit les tombes de ses proches pendant la Toussaint mais aussi tout au long de l'année. C'est aussi le cas de Monique venue au cimetière avec sa sœur :

C'est pour se souvenir des parents, des frères, des soeurs... On retrace des souvenirs et on pense à eux." Monique- retraitée