C'est un grand pas en avant pour les sports paralympiques. Une quinzaine de disciplines seront mis à l'honneur, samedi 8 octobre, sur la place de la Bastille à l'occasion de la journée internationale paralympique. La première organisée à Paris.

De midi à 21 heures, une centaine d'athlètes (handicapés ou non) feront des démonstrations. L'occasion d'apercevoir des multimédaillés comme Anaud Assoumani (détenteur du record du monde de saut en longueur dans sa catégorie avec 7,58m) ou encore Marie-Amélie Le Fur (multimédaillée à Pékin, Londres, Rio et Tokyo). Le programme complet de cette journée est à retrouver ici .

PRISME, un site d'entraînement pionnier en Europe

En parallèle de cette célébration, un chantier très attendu démarre au niveau du stade de la Motte, à Bobigny (Seine Saint-Denis). Le projet PRISME pour Pôle de référence sportif inclusif métropolitain sera, à son ouverture en 2024, le premier site d'entraînement d'Europe spécialement conçu pour les para-sports.

La première pierre de ce site de 13.000 m² est posée ce vendredi 7 octobre. Une fierté pour le président du département de Seine Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui a milité pour accueillir ce complexe : "C'est un équipement unique tant par sa taille que par sa conception, et ce sera le principal héritage des jeux paralympiques de Paris 2024".

Le site sera notamment équipé de deux salles multisports (avec gradins pour les compétitions), d'espaces dédiés à la danse, à la musculation et d'une salle d'armes pouvant accueillir du tir à l'arc par exemple.

Mélanger les pratiques et les publics

Pour rendre ces équipements accessibles, il a fallu tout repenser en consultant les futurs utilisateurs. "C'est comme ça qu'on fait les choses bien", explique Pierre-Antoine Leyrat, le responsable accessibilité de Solidéo, l'entreprise retenue pour superviser la construction des sites olympiques.

Un exemple parmi d'autres : les traditionnels marquage au sol des terrains ont été remplacés par des rangées de Led. Les lignes ne s'entremêlent plus, il suffit de choisir un type de terrain (basket fauteuil, cécifoot, etc.) et l'éclairage délimite le terrain demandé. "C'est plus clair pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes malvoyantes ou avec des difficultés intellectuelles", poursuit Pierre-Antoine Leyrat.

Car l'objectif n'est pas de cantonner les sportifs handicapés dans cet équipement, mais aussi d'y accueillir des valides. "Ce sera un lieu de rencontres", annonce Stéphane Troulle, à la tête du département de Seine Saint-Denis.

Le coût total du projet est pour l'heure chiffré à 49 millions d'euros. Son ouverture est prévue au printemps 2024, juste avant les JO 2024. Mais, avec ce centre à la pointe, ce sont surtout les JO 2028 de Los Angeles qui sont dans le viseur des futurs athlètes paralympiques français.

