La toute première Pride limougeaude se tiendra en septembre en 2022

La Pride fleurit en Limousin. Après Guéret, c'est au tour de Limoges de donner naissance à sa toute première marche des fiertés. Le 24 septembre prochain, les personnes LGBT+ clameront leurs droits et libertés dans les rues de la ville.

Quarante-cinq ans plus tard, Limoges entre dans la danse

" C'est une avancée extraordinaire ", témoigne Evelyne Sagnet, membre de l'association Pas Sages à Gays. Arrivée en Limousin il y a 16 ans, cette parisienne d'origine, militait déjà pour ses droits à l'époque où la toute première Pride française investissait la capitale le 25 juin 1977. " Je fais partie d'une génération qui a connu les luttes pour tout obtenir. La pride, c'était quelque chose d'évident pour moi. C'est en arrivant en Limousin que j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire et d'explications à donner. "

Manifester publiquement sans crainte, me paraissait impossible."

À ses côtés Bakari, partage son émotion. Ce réfugié ivoirien est arrivé en Haute-Vienne en 2020, après avoir quitté, son pays d'origine où l'homosexualité n'est pas tolorée. " La marche des fiertés pour moi, c'est un rêve qui se réalise. J'ai dû fuir mon pays suite à la découverte de mon homosexualité, qui a engendré la mort de mon compagnon là bas." Pour la première fois, le 4 juin dernier, Bakari manifestait ouvertement en tant qu'homme gay à Guéret. " Manifester publiquement sans crainte, me paraissait impossible ", raconte l'homme de 27 ans.

Mais derrière son enthousiasme, Bakari reste sur ses gardes, car sa liberté ne tient encore qu'à un fil. " Le statut de réfugié lgbt+ n'existe pas vraiment en France... Je dois prouver que je suis gay en répondant à des questions très intrusives. Et puis, dans mon pays ça n'est pas juridiquement illégal, ce sont les traditions qui nous sont hostiles. Alors c'est difficile de prouver la cause de mon départ."

Encore du chemin à faire

Pour Sylvain Rouhliac, chargé de communication auprès de Lim'Bow, cette marche sera aussi l'occasion de mettre le doigt sur les lgbtphobies sur le territoire. Un stand de sensiblisation se tiendra place de la Motte pour échanger sur le sujet. "Ça fait de nombreuses années que les marches des fiertés existent partout en France, et ça nous semblait légitime et logique qu'une ville comme Limoges entre dans le rang ", atteste-t-il. " C'est difficile d'expliquer pourquoi ça n'avait pas lieu jusque là. L'évolution va de paire avec l'évolution des mentalités et des lois. "

Le collectif se concertera le 4 juillet pour organiser des festivités hautes-en-couleur. Il a d'ailleurs créé une cagnotte en ligne pour optimiser l'ambiance avec des chars et des sonos. " On vit avec pas grand chose pour l'instant ", souligne Evelyne Sagnet. " On a très peu de subventions du gouvernement, et pour faire vivre un collectif il faut des fonds ! L'important que cette marche soit une grande réussite c'est aussi de montrer aux élus qu'il ne faut plus être frileux."