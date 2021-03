La Toyota Yaris, fabriquée à Valenciennes, élue voiture de l'année 2021

La dernière version de la petite citadine a été élue ce lundi 1er mars voiture européenne de l'année par un jury de journalistes. Elle succède à la Peugeot 208. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent puisque la Yaris est devenue en janvier la voiture la plus vendue en Europe.

La quatrième version de la Toyota Yaris a séduit les 59 journalistes membres du jury pour désigner la voiture européenne de l'année. Une récompense qui existe depuis 1964 et que la petite citadine japonaise avait déjà remporté, pour sa première version, en 2000.

Elle l'emporte cette année devant 6 autres modèles retenus pour la "finale" : la Citroën C4, le Cupra Formentor, la Fiat 500 électrique, le Land Rover Defender, la Skoda Octavia et la Volkswagen ID.3.

La plus française des voitures japonaises

La Toyota Yaris est produite à l'usine d'Onnaing, près de Valenciennes. Une véritable success story puisque le site ne cesse d'embaucher : 700 CDI supplémentaires en 4 ans.

Une Yaris sort toutes les 57 seconde de l'usine d'Onnaing

L'usine emploie 5 000 salariés, a produit 220 000 exemplaires en 2019 et se fixe pour objectif de produire chaque année 300 000 véhicules : la Toyota Yaris de 4ème génération et sa grande soeur la Toyota Yaris Cross, un SUV urbain destiné à concurrencer les Peugeot 2008 et Renault Captur notamment dont le premier exemplaire sortira cet été des lignes d'assemblages nordistes.