À Grenoble, l'une des dernières ganteries a fermé ses portes

La ganterie Marianne, institution spécialisée dans la création de gants en chevreau, a cessé son activité ce lundi. Sa propriétaire et seule couturière de l'atelier, Marie-Anne Jacquemoud-Collet, prend sa retraite et n'a pas réussi à trouver de repreneur.

L'atelier de Marie-Anne Jacquemoud-Collet semble bien vide. À peine quelques cartons entourent la gantière, alors qu'il lui reste seulement deux paires de gants à finaliser. En plein déménagement, la propriétaire laisse la ganterie qu'elle avait reprise en 2009, à la suite du décès de son ancien patron Salvatore Notturno. Après 60 ans de carrière, Marie-Anne n'a qu'un regret, celui de ne pas avoir trouvé de successeur : « On a fait le nécessaire, mais personne ne s'est manifesté. Ce qui est ennuyeux, c'est que le savoir-faire du gant de chevreau, spécialité de Grenoble, n'existera plus. »

Ma plus grande joie serait de savoir que le gant de chevreau repart !

Pourtant, ce n'est pas la demande qui manque. « Depuis le mois de Novembre, je ne chôme pas ! explique Marie-Anne Jacquemoud-Collet. J'ai vraiment travaillé jusqu'à la dernière seconde. Sachant que j'allais fermer, ma clientèle est venu faire son stock ». Des magasins en Suisse, ses principaux acheteurs, lui ont même demandé de continuer à créer pendant un an de plus, ne trouvant pas où s'approvisionner. Mais à 75 ans, la gantière a décliné l'offre, l'envie de retraite dans sa Savoie natale étant plus forte.

C'est là-bas, dans la commune des Marches, que Marie-Anne a commencé sa carrière. « À l'époque, à la campagne, beaucoup de personnes travaillaient dans la ganterie, on apprenait sur le tas », se souvient-elle. Après avoir travaillé cinq ans pour l'entreprise grenobloise Valisère, elle a rejoint l'équipe de la ganterie Notturno. D'abord à domicile, elle s'est installée à Grenoble en 1985, « pour remplacer une ouvrière qui partait à la retraite ». Elle travaillera pour Salvatore Notturno jusqu'au décès de l'artisan, en 2008. L'année suivante, à la demande des magasins suisses, elle a racheté l'affaire et a perpétué son art jusqu'à ce jour.

Marie-Anne Jacquemoud-Collet tire finalement sa révérence, mais elle ne garde que du positif de sa carrière : « Je suis très heureuse d'avoir participé à la vie de Grenoble ». Elle en retient des souvenirs marquants, notamment celui d'avoir travaillé pour le cinéma. « On a commencé avec "La Reine Margot", "Les Rois maudits", la saga "Lagardère", la série "Napoléon" .... Pour "Les Rois Maudits", on a fait une centaine de paires ! » Plus récemment, Marie-Anne a été contactée par une costumière de la série Versailles sur Canal+. Pour ce qui sera sa dernière collaboration cinématographique, elle a confectionné une paire de gants portée par George Blagden, l'interprète de Louis XIV.