La tradition des vœux toujours vivace dans les communes du Gard

On pensait les traditionnelles cérémonies des vœux passées de mode : il n'en est rien. En ce mois de janvier, nombreuses sont les communes qui en organisent, notamment en milieu rural.

On envoie toujours des cartes pour les vœux

C'est un rendez vous attendu en début d'année : la traditionnelle cérémonie des voeux organisée par les communes. Malgré internet et les réseaux sociaux, nombreux sont les maires qui continuent de l'offrir à leurs administrés. Après le discours, le pot et les petits fours. Un moment d'échanges important, notamment dans les communes rurales. Une cérémonie qui prendra cette année un relief tout particulier pour Thomas Vidal, le maire de la nouvelle commune Val d'Aigoual, issue du rapprochement entre Valleraugue et Notre-Dame-de-la -Rouvière.

" C'est un moment très attendu par chez nous car c'est un moment à la fois de convivialité mais aussi d'informations. C'est un peu la rétrospective de l'année écoulée et la liste des projets à venir. C'est aussi un débat autour de la vie quotidienne de nos concitoyens. "

Nouvelle commune oblige, on a mis les petits plats dans les grands cette année en faisant venir un traiteur pour le buffet. Les autres fois, c'étaient les conseillers municipaux qui confectionnaient eux-mêmes les toasts et faisaient le service....

Des cartes de voeux papier pour perpétuer la tradition

A la Grand Combe, les habitants auront droit aussi à une cérémonie des vœux. Ils reçoivent en plus, une carte de vœux papier personnalisée dans leur boite aux lettres. Elle représente le chevalement de l'ancien Puits Ricard. Le maire, Patrick Malavieille inscrit pour chacun un petit mot.

" Je rapproche cette façon de faire à celle qu'avaient les grands écrivains lorsqu'ils avaient des correspondances, avec des mots choisis, du vocabulaire recherché, des formules personnalisées. Souvent, les habitants me disent : on la garde. "

Une cérémonie qui ne grève pas le budget de la commune

A Saint-Laurent-d'Aigouze, c'est par mail que le maire envoie ses vœux. Il les partage aussi sur sa page Facebook. C'est lui-même qui l'a fabriquée avec une photo qu'il a prise avec son téléphone. Il organise également une cérémonie des vœux en faisant réaliser le buffet par les restaurateurs de sa commune. Une cérémonie qui revient dit-il à quelques centaines d'euros.