La traditionnelle braderie avant les fêtes a commencé à Bayonne

Chaque année, la semaine des fêtes de Bayonne commence par deux jours de braderie. L'occasion, pour beaucoup, de trouver sa tenue de festayre à prix réduit.

Vous n'avez pas encore votre tenue pour les fêtes de Bayonne ? La braderie est là pour vous pendant deux jours. Ce lundi et demain mardi, forains et magasins du centre-ville et du quartier Saint-Esprit proposent des produits à prix réduits.

Le lundi c'est aussi dans le Grand Bayonne !

La braderie a lieu pendant deux jours dans tout le centre-ville. Les magasins sont invités à déballer leurs produits bradés devant leurs boutiques pendant deux jours. Les forains eux sont installés ce lundi dans le quartier Saint-Esprit et demain mardi dans le Grand Bayonne. La braderie a lieu pendant les deux jours de 9h à 19h.

Contrairement aux idées reçues donc le lundi ce n'est pas qu'à Saint-Esprit " ce n'est encore entré dans les mœurs" regrette Louis le responsable de la marque 64 à Bayonne "il faudrait que la communication soit meilleure" demande le commerçant malgré tout un peu débordé.

La braderie a été instaurée pour les commerçants qui ferment leurs boutiques pendant les fêtes. Ainsi, ils peuvent compenser le manque à gagner.

La braderie de Bayonne 2017 © Radio France - Jeanne marie Marco

Une tenue de festayre bradée ?

La plupart des magasins jouent le jeu et bradent les tenues des fêtes de Bayonne. François le responsable du magasin "Perle" rue Port Neuf a installé un portant rouge et blanc devant sa boutique "évidemment qu'on peut trouver des petits prix [...] le produit blanc on le vend depuis fin mai donc pendant les fêtes de Bayonne on joue le jeu, on fait des prix dessus".

Evidemment que les commerçants jouent le jeu, on a intérêt ! — François de la boutique Perle