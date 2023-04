C'est le moment préféré des enfants à Pâques. La traditionnelle chasse aux oeufs est ouverte en Lorraine. Le Secours Populaire de Meurthe-et-Moselle a ouvert le bal ce samedi 8 avril. En échange d'une participation de trois euros, des "permis de chasse" étaient délivrés aux participants. Près de 200 enfants ont ainsi cherché des chocolats cachés dans le parc Richard Pouille par les bénévoles de l'association.

"J'adore le chocolat, surtout au lait"

Les petites filles et les petits garçons ne tenaient plus en place. Avec leurs paniers sous le bras, ils n'attendaient qu'une chose : le top départ de la course. "Vous êtes prêts les enfants ? Allez, trois, deux, un, c'est parti pour la chasse aux oeufs", lance un bénévole de l'association. Les enfants ont alors fouillé les moindres recoins du parc. Derrière les buissons, dans l'herbe ou bien sur les arbres, les chocolats pouvaient être cachés n'importe où.

"Oh, c'est bon, j'en ai trouvé cinq !", s'exclame Tom, sept ans. À ce jeu-là, les enfants se sont plutôt bien débrouillés. "Je pense que je suis une bonne chasseuse d'oeufs, je cours très vite", estime Nina. Il faut dire que la récompense était très alléchante : des oeufs en chocolat. "J'adore le chocolat, surtout au lait, c'est trop bon", raconte Louise.

La plupart des parents ont amené leurs enfants pour leur faire plaisir mais aussi pour la bonne cause. "Mes fils s'éclatent, c'est super sympa, en plus, ça permet d'aider le Secours Populaire", confie Samantha, une maman. Les fonds récoltés par la chasse aux oeufs permettront à l'association de financer des actions humanitaires à l'international, notamment au Mali et à Madagascar.