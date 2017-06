La Tranche-sur-Mer : le chemin des Mizottes, qui traverse la Belle Henriette, fermé tout l'été

Il n'y aura finalement pas de passerelle cet été pour traverser la Belle Henriette ! En avril dernier, le maire de La Tranche-sur-Mer avait pourtant annoncé sa construction pour début juillet. Mais Serge Kubryck n'a pas obtenu la subvention de l'Etat. Il a décidé d'assigner le préfet en justice.

La polémique enfle à La Tranche-sur-Mer. En avril dernier, nous vous annoncions la construction d'une passerelle en bois au-dessus de la Belle Henriette. Depuis le passage de la tempête Xynthia en 2010, la réserve naturelle est régulièrement inondée lors des fortes marées. Le chemin des Mizottes est donc dangereux pour les usagers, il y a un risque de noyade.

Mais le maire vient d'annoncer que la passerelle ne serait finalement pas construite cet été. Pour Serge Kubryck, la faute revient à la préfecture de Vendée. La commune devait obtenir une subvention pour la réalisation de la structure. "A l'origine, le préfet nous avait accordé cette subvention avec la date butoir du 30 juin, rappelle Serge Kubryck. Mais c'était trop court, l'entreprise nous a dit que c'était impossible de réaliser la passerelle pour cette date-là".

On ne comprend pas pourquoi le préfet ne nous a pas accordé de délai, c'est un abus de pouvoir" - Serge Kubryck

Le maire de La Tranche-sur-Mer a donc demandé un délai d'un mois à la préfecture qui a refusé. "On considère que c'est un abus de pouvoir, s'agace Serge Kubryck. Et en plus, ce chemin est dangereux, il y a un risque pour les usagers." L'élu devrait donc assigner le préfet en justice pour abus de pouvoir et mise en danger de la vie d'autrui.

Pour les campings autour de La Belle Henriette, c'est une catastrophe

Serge Kubryck a pris la décision de fermer le chemin des Mizottes pendant tout l'été. L'an dernier, le préfet avait demandé au maire de rouvrir le passage après la réalisation de travaux de mise en sécurité provisoire.

Dans les cinq campings qui entourent la réserve de la Belle Henriette, la colère monte. "Maintenant, au lieu de se trouver à 500 mètres de la plage, on est à deux kilomètres, explique Cathy Vente, gérante du camping de la Belle Anse. On peut comprendre nos clients qui sont en colère, et ils ont raison".

Les professionnels accusent le maire de ne pas avoir fait les démarches pour la réalisation de la passerelle plus tôt. "Ça fait trois ans qu'il avait largement le temps de programmer sa commande de matériaux pour la construction", s'emporte Cathy Vente. Pour elle, la passerelle ne se fera jamais, "ça restera comme ça".

On prend les touristes pour des imbéciles, on se fout du monde ! " - Véronique Fuseau, gérante du camping La Belle Henriette

Véronique Fuseau, gérante du camping La Belle Henriette, est tout aussi remontée. "Personne ne comprend cette décision de fermer le chemin, s'emporte la gérante. Nous sommes à la merci de monsieur le maire dans sa guéguerre avec le préfet".

Serge Kubryck assure de son côté que, si il obtient une nouvelle subvention en janvier prochain, la passerelle sera bien construite pour le 30 juin 2018.