La Trinité : le maire furieux contre le gouvernement

Il espère bien faire changer d'avis le ministre de l'Intérieur. Ladislas Polski, le maire de La Trinité s'oppose fermement à l'idée de Gérald Darmanin d'installer un centre de rétention administrative sur sa commune. Il proposerait 100 places d'hébergements pour les migrants. L'élu refuse de l'envisager. "La trinité est une commune qui s'est battue pour son redressement et notamment financier, les contribuables ont fait beaucoup d'efforts. Imaginez les jeunes actifs qui viennent d'acheter un petit appartement au prix de beaucoup d'efforts, imaginez ce qu'ils pensent de cela. Cela disqualifie un territoire, pourquoi croyez-vous que personne n'en veut sinon ?"

"Nous essaierons de convaincre le ministre de l'Intérieur et même le Président qu'il ne faut pas commettre cette erreur"

Ladislas Polski regrette par ailleurs qu'un autre projet ait été écarté à la place. "Je suis le maire d'une commune qui accueille une gendarmerie, le bâtiment actuel dans lequel elle se situe n'est pas acceptable, il faut trouver un autre lieu, j'ai proposé un terrain et on viendrait me dire qu'on n'a pas de solution pour la gendarmerie mais que ce terrain serait idéal pour un centre de rétention administrative ?"

Selon le maire de La Trinité, "le maire de Nice a proposé trois sites sur sa commune, et je remercie la réaction très claire du député Philippe Pradal et de Christian Estrosi, ils disent qu'il faut trouver une autre solution. Je crois qu'il faut analyser les autres possibilités."

Pour autant, il assure ne pas faire l'autruche sur cette problématique sensible de l'immigration. "Je suis Chevènementiste, je sais comme tous les élus en responsabilité que la question des flux migratoires est un sujet que nous devons aborder avec fermeté et humanité, sauf que je ne veux pas que la commune, sur un territoire qui a déjà pris sa part pour beaucoup de choses soit le territoire qui les accueille."