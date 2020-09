La trottinette électrique, star de la "journée des mobilités alternatives" du Mans

La ville du Mans a organisé ce dimanche la première "Journée des mobilités alternatives" avec ce constat répété par Isabelle Leballeur, vice-présidente de Le Mans Métropole, en France, "trois déplacements sur quatre pour aller au travail font moins de 5 km".

Sur la Place de la République, un parcours pour les vélos ou les rollers, une dizaine de stands dédiés aux vélos, vélos électriques, gyropodes mais aussi aux trottinettes électriques. Celui de Nicolas, de l'entreprise mancelle Moburbaine ne désemplit pas : tout le monde veut essayer !

De plus en plus de trottinettes électriques en ville

Serge, un Manceau, revient d'une promenade avec le gérant de Moburbaine. Lui qui connaît déjà le vélo électrique admet que la trottinette "c'est plus pratique, ça me permettrait d'aller dans le centre-ville plus facilement pour aller acheter du pain par exemple, certainement plus vite qu'en vite qu'en voiture".

Nicolas, gérant de Moburbaine le constate, il y a une forte demande sur les trottinettes électrique depuis le confinement "dès le début du confinement, il y a vraiment un engouement pour la trott' électrique, pour le vélo aussi me disent mes confrères, mais c'est vrai que la trottinette est moins connue, les gens ont envie d'essayer".

Nicolas constate aussi plus d'attrait depuis que la législation sur les trottinettes électriques est plus claire (la loi de décembre 2019 pour encadrer l'usage de la trottinette électrique). Sur le stand de la Sécurité Routière, Pascal Vasseur de la direction départementale des territoires insiste donc particulièrement ce dimanche sur les règles en vigueur pour la trottinette "nous ne sommes plus dans un flou juridique, dit-il, il y a de plus ne plus de trottinettes dans les rues, il faut rappeler qu'on ne peut pas être à deux sur une trottinette, qu'on ne peut pas rouler à plus de 25 km/heure en ville et qu'il faut emprunter les pistes cyclables".

120 kilomètres de pistes cyclables aménagés dans les prochaines années au Mans Métropole

Mais que ce soit en trottinette ou en vélo, il faut des pistes cyclables accessibles et qui permettent de se sentir en sécurité, "il n'y en a pas assez" regrette Annie, habituée au vélo électrique depuis quelques années, "je n'ose pas emmener mon fils avec moi, je n'ai pas confiance et on voit bien qu'au Mans les enfants sont absents des pistes cyclables".

Alors pour lever "ce frein", selon Isabelle Leballeur, Le Mans Métropole va engager de nouveaux aménagements "on a bien vu depuis le confinement une forte demande de la part des cyclistes", la maire de Pruillé-le-Chétif, première vice-présidente chargée de la métropole durable assure que "120 kilomètres de pistes cyclables seront aménagés" ces prochaines années, "on ne part pas de rien, on va réajuster requalibrer les pistes qui existent déjà, les rallonger, les reconnecter". L'objectif du Mans Métropole est d'arriver à près de 300 kilomètres de pistes cyclables dans moins de 10 ans.

Un chaussidoux avant la fin de l'année au sud du Mans

Un programme est déjà lancé et doit aboutir avant la fin de l'année : "entre Saint-Georges-du-Bois et la route de la Suze qui mène à Allonnes, un chaussidoux va être aménagé, c'est une voie complètement dédiée aux vélos de chaque côté avec une voie centrale pour les voitures, le tout sur deux kilomètres" explique Isabelle Leballeur.