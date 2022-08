La troupe de théâtre Solilès remonte la Somme à pieds pour amener Molière au plus près du public

Quand une troupe de théâtre remonte à pied la Somme, pour jouer Molière ! Avec Molière à la source, à l'occasion des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, La troupe Solilès, basée à Saint-Valéry-sur-Somme interprète en ce moment la farce "Le médecin volant", tous les soirs dans différentes communes du département.

L'idée, amener le théâtre au plus près des habitants, notamment de ceux qui en sont le plus éloignés. "C'est un projet qui va à la rencontre de tous les habitants de la Somme. De village en village, nous nous arrêtons pour pouvoir porter le théâtre là où il ne va pas d'habitude", explique le comédien et cofondateur de la troupe, Yann Palheire. "Le théâtre ne doit ni rester enfermé, ni être le pré carré de quelques uns. Le théâtre, dans l'histoire française, c'est d'abord l'histoire d'un art qui se réinvente en permanence. Donc il nous appartient, surtout dans notre tradition du théâtre populaire, de trouver les nouvelles façons de faire venir les gens au théâtre."

Des dates tous les soirs jusqu'au 26 août

Pour intéresser tous les publics, rien de tel que de venir au plus près de ceux qui se sont détournés du théâtre ou qui n'ont parfois plus vu une pièce depuis leur scolarité. "Partout où on tourne, partout où l'on joue, beaucoup de la population pense que le théâtre, ce n'est pas pour eux. C'est donc que nous avons raté les 50 dernières années de théâtre public et de décentralisation si aujourd'hui des gens pensent encore que cet art populaire est devenu un art bourgeois." La tournée est financée par le Conseil départemental de la Somme. Une simple contribution de deux euros est demandée à l'entrée, qui sera d'ailleurs reversée à des associations luttant contre l'illettrisme dans le département.

Le reportage de France Bleu Armorique à Chipilly. Copier

Les représentations du médecin volant se poursuivent jusqu'au 26 aout. Ce 18 août à Camon, à la salle Louis Aragon, le 19 août, à Amiens, à l'hôtel des Feuillants (seule date sur réservation, et complète, le 20 août à Ailly-sur-Somme, à la salle des fêtes, le 22 août à Long, rue de la Chasse à Vaches, le 23 août à Eaucourt-sur-Somme, à la salle des fêtes, le 24 août à Abbeville, aux jardins du Carmel, le 25 août, au Grand-Laviers à la salle des fêtes, le 26 août, à Saint-Valery-sur-Somme, à la Chapelle Saint-Pierre.