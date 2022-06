La truffe d'été vendue à un prix record pour le premier marché officiel de Dordogne

C'est un record pour la truffe d'été, celles apportées au premier marché officiel de Saint-Alvère ont été vendues ce lundi 20 juin à un prix de 250 euros le kilo. Habituellement, le kilo coûte entre 80 et 120 euros. Les prix augmentent à cause de la rareté des truffes d'été cette année. Elles ont beaucoup souffert des températures élevées du printemps.

Ce lundi matin, 1 kilos 2 de truffes d'été ont été présentées aux acheteurs. Il s'agit de petites truffes pour la plupart et de trois truffes plus grosses qui provenaient d'un endroit à l'ombre. Les truffes d'été ressemblent beaucoup à la Tuber Melanosporum de l'extérieur mais la chair est beaucoup plus claire et elle est beaucoup moins parfumée que la truffe noire.