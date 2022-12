La truffe du Berry plus rare pour les fêtes de fin d'année

Pour preuve, il n'y avait que cinq trufficulteurs au marché à la truffe de la septaine à Baugy, près de Bourges, ce vendredi matin. Des truffes noires cultivées en champagne berrichonne, évidemment. La production s'annonçait pourtant plutôt correcte, mais deux coups de gel jusqu'à moins huit degrés ont rendu une partie de la récolte invendable alors que le Berry compte de plus en plus de trufficulteurs : " Avec le gel, on a eu beaucoup de trufficulteurs qui ont perdu leur récolte " souligne Hervé Policart, président du marché de Baugy. " On est cinq vendeurs ce matin. Habituellement, on est huit ou neuf. On a quand même six kilos de belle truffe noire du Berry."

ⓘ Publicité

Le marché à la truffe de Baugy (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Une truffe du Berry moins mature également cette année : " On ne sait pas vraiment pourquoi " s'étonne Xavier Foudrat, président de l'association des trufficulteurs de Champagne Berrichonne. " Cela avait bien commencé avec un mois de juin assez humide, mais l'été a été très chaud. L'intérieur de notre truffe est moins noir cette année, mais elle reste gouteuse. Il faut dire que la pleine maturité de la truffe berrichonne, c'est plutôt en janvier et en février. C'est là qu'elle est la meilleure. Etant plus rare pour les fêtes de fin d'année, à cause du gel, son prix a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. On la vend 1000 euros le kilo pour la catégorie extra, 950 euros pour la catégorie 1 et 900 euros la catégorie 2."

La truffe noire du Berry est vendue de 900 à 1000 euros le kilo cette année à Baugy © Radio France - Michel Benoit

Jean, à la retraite, a craqué pour 50 euros de truffe : " C'est mon petit plaisir. Je ne fume pas et je ne bois pas. Je vais la faire en omelette, en mettre dans une purée et pourquoi pas en salade ? Je fais une vinaigrette et je mets de la truffe dedans, un jour à l'avance pour qu'elle prenne bien le goût et en salade, c'est délicieux." Les recettes à la truffe ne manquent pas : " Vous pouvez mettre la truffe dans la crème fraîche que vous incorporerez à la purée " précise Marie-Françoise Policard, trufficultrice à Farges en Septaine. " Vous la rappez évidemment. Vous laissez reposer au moins deux heures pour que cela s'imprègne bien. La truffe va très bien avec la pomme de terre, le céleri, le pané."

Marie-Françoise Policard, trufficultrice à Farges en Septaine, près de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Et s'il vous en reste encore : " Vous le mettez dans une boîte hermétique sur un essuie-tout " conseille Hervé Policard. " Vous pourrez la conserver une dizaine de jours, à condition de changer régulièrement l'essuie-tout car la truffe suinte et elle risque de moisir." Et sur ces marchés placés sous l'égide de la Fédération Française des trufficulteurs, la qualité est garantie. Chaque truffe est contrôlée, ce qui évite toute déconvenue.