A la Une, Benoît Hamon vainqueur de la primaire, les Experts sextuples champions du monde, les vidéos de The Good Mind

L'essentiel de l'actualité de ce lundi 30 janvier sur France Bleu Armorique, avec d'abord a victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche, les handballeurs français champions du monde pour la 6e fois, les vidéos immersives des Rennais de The Good Mind.

Victoire de Benoît Hamon : une présidentielle "inédite" (Ronan Doaré, maitre de conférence à Rennes 2)

Benoît Hamon a remporté la Primaire de la gauche dimanche soir, devançant largement Manuel Valls à l'issue du second tour. En France Breton a obtenu plus de 58% des voix, et même 62% en Bretagne.

Pour Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à Rennes 2 et invité de France Bleu Armorique ce lundi, la tâche ne s'annonce pourtant pas facile pour Benoît Hamon. "Il va falloir aller au delà des primaires et s'adresser à tous les électeurs de la présidentielle" explique-t-il. "Benoit Hamon n'arrivera pas à rassembler des écologistes, des mélenchonistes et l'aile droite du PS, les pro-Valls". Son analyse à retrouver ici.

Les Experts (encore) champions du monde de handball : les vocations fleurissent en Bretagne

Et de six ! Les handballeurs français se sont imposés, dimanche soir, en finale de "leur" mondial, à l'AccorHohel Arena de Paris Bercy en battant la Norvège, 33 à 26. Les Experts signent donc leur sixième sacre mondial, 16 ans après une première victoire dans cette même arène de Paris Bercy.

Et les vocations en Bretagne continuent de progresser ! Ce dimanche, au Cercle Paul Bert de Rennes, plus important club de Bretagne en nombre de licenciés, l'ambiance était bouillante :

Le centre Paul Bert est chaud à Rennes !

The Good Mind sort une série de 8 vidéos : "Dans la peau de..."

"Dans la peau de". C'est le concept des vidéos tournées par les Rennais auteurs du projet The Good Mind. Derrière ce nom, le Rennais François Philau et trois de ses amis, qui réalisent des films à sur le quotidien. La première, intitulée "Dans la peau d'une fille" avait été vue plus de deux millions de fois sur Internet.

Cette fois, The Good Mind sort une série de 8 vidéos sur le même principe : adopter le point de vue d'un handicapé, d'un SDF, ou encore, comme le premier épisode publié ce dimanche, d'un migrant.

