A la Une, l'arrivée d'Armel Le Cléac'h, la frustration de Gourcuff, et la vague de froid

Dans l'actualité ce vendredi sur France Bleu Armorique, le triomphe d'Armel Le Cléac'h, Yoann Gourcuff pas encore au top de sa forme, pas de coupure d’électricité ce vendredi.

Vendée Globe : le triomphe d'Armel Le Cléac'h

C'était son rêve, et cette fois le marin breton l'a fait. Il remporte ce jeudi son Vendée globe en 74 jours 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Il bat même le record de François Gabart. Armel Le Cléac'h atteint enfin son Graal en remportant une victoire dans le tour du monde en solitaire, après en avoir été le dauphin de Michel Desjoyeaux en 2008-2009, puis celui de François Gabart en 2012-2013. Le marin breton a passé au total 56 jours en tête de la course. Le récit de cette aventure à lire ici.

La frustration de Christian Gourcuff

Yoann Gourcuff va mieux mais ne se sent pas encore "au top" © Maxppp -

Yoann Gourcuff en a fini avec les blessures à répétition. Mais le meneur de jeu rennais peine à retrouver le niveau qui avait fait de lui l'un des meilleurs joueurs français. Le milieu offensif s'est livré hier lors d'une conférence de presse à retrouver ici.

Pas de coupure d'électricité ce vendredi

Ce vendredi -8°C sur l'est de la Bretagne et -5 à -7°C sur l'ouest © Maxppp -

La vague de grand froid se poursuit sur tout le pays, alors qu'un nouveau pic de consommation électrique est prévu pour ce vendredi. RTE se veut rassurant et affirme que l'approvisionnement en électricité sera suffisant. Le pic aura lieu ce vendredi matin et non dans la soirée. Le fournisseur d'énergie appelle les consommateurs à continuer d'économiser l'énergie au maximum. Bilan complet ici.