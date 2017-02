A la Une, la défaite du Stade Rennais en Coupe de France, des crêpes imprimées en 3D et la vie dans un abattoir breton

L'essentiel de l'actualité de ce jeudi, c'est d'abord la défaite du Stade Rennais en Coupe de France. Rennes a été éliminé 4/0 par le PSG en 16ème de finale. On parle aussi de ce journaliste qui s'est infiltré dans un abattoir breton et qui en a écrit un livre. Enfin on imprime des crêpes en 3D!

Le Stade Rennais éliminé de la Coupe de France par le PSG

Rennes n'a pas pesé lourd mercredi soir face au PSG. Le club breton a été battu 4/0 (buts de Draxler deux fois, de Lucas et de Ben Arfa) au Roazhon Park devant des supporters qui ont sifflé leur équipe à la fin du match et même réclamé la démission du président René Ruello.

Infiltré dans un abattoir breton, il raconte la vie des ouvriers dans un livre

Steak Machine de Geoffrey Le Guilcher aux Editions Goutte d'or - Editions Goutte d'or

Le journaliste Geoffrey Le Guilcher raconte dans "Steak Machine", qui sort ce jeudi, son travail pendant six semaines dans très un gros abattoir d'Ille-et-Vilaine. Plus d'infos ici.

VIDEO - A Rennes, le Centre culinaire contemporain imprime vos crêpes

Le saviez-vous ? Les imprimantes 3D servent aussi aux chefs! Le Centre culinaire contemporain de Rennes expérimente en ce moment l'impression culinaire, en partenariat avec des ingénieurs. Après la crêpe, elle vise à inventer de nouveaux produits. C'est à découvrir ici.