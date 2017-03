A la Une, la route Adélie de Vitré, une saisie de drogue quasi-record, le super concierge des résidences secondaires.

L'essentiel de l'actualité, c'est d'abord l'événement cycliste en Ille-et-Vilaine, la Route Adélie de Vitré, à vivre toute la journée sur France Bleu Armorique. La mise en examen de deux trafiquants de cannabis à Rennes. Et un super concierge pour résidences secondaires dans les Côtes d'Armor.

La Route Adélie, c'est aujourd'hui !

Toute la journée dès 10 heures France Bleu Armorique vous fait vivre sur l'antenne la 22e édition de la Route Adélie, l'épreuve cycliste professionnelle. Epreuve qui compte pour la 3e manche de la Coupe de France. L'édition de l'année dernière a été remportée par Bryan Coquard. Il ne sera d'ailleurs pas là pour défendre son titre mais de nombreux sportifs seront alignés au départ pour tenter de lui succéder. Notamment trois anciens vainqueurs de cette épreuve: Samuel Dumoulin, lauréat en 2006, Romain Feillu en 2015 et le breton Cyril Gautier qui s'était imposé en 2010.

Beaucoup de coureurs bretons seront d'ailleurs à suivre: Julien Simon pour Cofidis, 2e en 2014, 3e en 2012. Egalement des représentants aussi de la formation locale Fortunéo vital Concept: Armindo Fonseca, Romain Hardy et Laurent Pichon, qui compte déjà deux victoires cette saison. Départ de l'épreuve à 13h15 à Vitré avec 197,8 km au programme.

Deux trafiquants de drogue mis en examen à Rennes

La saisie de drogue est presque un record : 600 kg de résine de cannabis, 55 kg d'herbe de cannabis. Une trouvaille des gendarmes sur une aire d'autoroute des Deux-Sèvres, dans le camion de deux Ukrainiens qui faisaient route depuis l'Espagne. La fouille a eu lieu dans une aire de repos sur l'autoroute A10. Les deux hommes, interpellés dans la foulée, ont été présentés au parquet de Rennes ce mercredi, mis en examen notamment pour importation illégale, et écroués dans la capitale bretonne.

Côtes d'Armor : un super-concierge pour résidences secondaires

Jean Leclerc propose de s'occuper de toute l'intendance des résidences secondaires à Pléneuf-Val-André et Erquy © Radio France - Johan Moison

Les vacances scolaires de la zone C commencent ce vendredi soir. A cette occasion, nous avons rencontré Jean Leclerc, un breton qui propose de s'occuper de l'intendance des résidences secondaires à Pléneuf-Val-André et Erquy. Jean Leclerc propose de s'occuper de toutes les maisons aux volets fermées... Il vient de créer sa société Ouest Villa Intendance en partenariat avec Bretagne Villa Intendance. Les propriétaires n'ont plus besoin de tondre la pelouse en arrivant ou de courir après un plombier à cause d'une chasse d'eau qui fuit ! Jean Leclerc lance son activité à Pléneuf Val André et Erquy où il a recensé plus de 5000 résidences secondaires.