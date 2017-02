A la Une, le Bagad de Vannes à l'Olympia, voitures de collection, et une mini série sur le tri sélectif

L'essentiel de l'actualité de ce lundi, le triomphe du Bagad de Vannes à l'Olympia, un vente aux enchères de voitures de collection à Rennes, et une mini-série sur le tri sélectif de Rennes Métropole.

Le Bagad de Vannes à l'Olympia

Triomphe de la formation morbihannaise devant près de 2000 spectateurs © Radio France - Glenn Jégou

Notre reporter Romain Roux était du voyage dans l'un des cars affrétés pour les 200 spectateurs morbihannais. Sur Francebleu.fr vous pouvez donc assister aux coulisses de cette journée exceptionnelle : le débarquement à Paris à 16h, la dernière répétition, la file d'attente de 2000 personnes, les derniers instants en coulisse, tout y est ! C'est à retrouver ici.

Une vente aux enchères de voitures de collection à la halle Martenot à Rennes

La Ferrari 430 Scuderia est la voiture dont l'estimation était la plus élevée avant la vente : entre 190 000 et 230 000 euros © Radio France - Théo Hetsch

Pour la première fois, Rennes accueillait dimanche dernier. une vente aux enchères de voitures de collection, à la halle Martenot. Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Ferrari 430 Scuderia, 35 modèles au total. L'occasion de rêver un peu pour petits et grands, puisque il fallait quand même compter environ 230 000 euros pour participer aux enchères sur cette dernière. Pour rêver un peu, c'est par ici.

Une mini-série sur le tri sélectif à Rennes Métropole

Le comédien Christophe Lecheviller va animer les douze épisodes de la série. © Radio France - Théo Hetsch

"Jette pas ci, trie moi ça". Des épisodes de trois minutes, un par mois, pour suivre les différentes méthodes de tri des rennais, chez eux. Le premier épisode a été tourné à la déchetterie de Bruz au milieu de vieux conteneurs, des sceaux en métal rouillés, des palettes de bois, vous pourrez retrouver Pierrick et Marine, qui ont passés un casting à la fin décembre 2016. Le premier épisode de la série sortira sur les réseaux sociaux de la métropole, et sur TV Rennes à la fin du mois. Plus d'infos ici.