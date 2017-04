A la Une, le jackpot du Loto tombé à Redon, un gros incendie à Balazé, le match vaillant d'Avranches contre le PSG

L'essentiel de l'actualité de ce jeudi, c'est le gros pactole du Loto raflé à Redon (Ille-et-Vilaine), un important incendie qui ravage une entreprise familiale à Balazé, près de Vitré, et la défaite (vaillante) des footballeurs d'Avranches (National) contre les géants du Paris-Saint-Germain.

Le gagnant du pactole de 13 millions d'euros au Loto est redonnais

C'est le troisième plus gros gain jamais gagné en Ille-et-Vilaine, le deuxième plus important de l'année en France. L'heureux gagnant souhaite rester anonyme. La responsable du Mag Presse de Redon est ravie. Cela fait 3 ans et demi que Fabienne Hemery-Kerlau tient le commerce et jusqu'ici le plus gros lots décroché, c'était 10.000 euros,https://www.francebleu.fr/infos/societe/un\-joueur\-du\-loto\-remporte\-13\-millions\-d\-euros\-redon\-1491413075 mais désormais c'est un gros chèque de 13 millions d'euros qu'elle pourra afficher derrière la caisse.

13 millions d'euros, un record pour le Mag Presse de Redon © Radio France - Fanny Beaurel

L' heureux gagnant, elle le connait bien. Il joue au Loto très régulièrement et toujours les mêmes numéros : le 25, le 5, le 46, le 36, le 31 et le numéro chance, le 8. C'est quand il est venu valider son ticket qu'il a découvert la grosse surprise. " Il est resté calme ", explique la responsable. Le reportage complet à lire ici.

Un important incendie dans une entreprise familiale à Balazé près de Vitré

Un gros incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à Balazé dans la zone industrielle de la Haute Bouexière au nord de Vitré en Ille-et-Vilaine. Le feu a pris vers 3h du matin dans l'entreprise Sémery qui fabrique des cuisines. Les flammes se sont rapidement propagées et ont totalement embrasés le site. Les pompiers ont reçu de très nombreux appels de voisins qui signalaient le sinistre. Au total, 40 sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place.

L'entreprise familiale, qui emploie 5 personnes en plus de la compagne et du fils du gérant, est donc à l'arrêt. Tous les employés sont au chômage technique. L'article à retrouver ici.

Avranches éliminé en quarts de finale de Coupe de France par le PSG

Avranches, petite équipe de National, s'est inclinée 4-0 face au Paris-Saint-Germain ce mercredi 5 avril en quart de finale de la Coupe de France de football. Les Avranchinais n'ont pas démérité mais les Parisiens ne leur ont pas laissé la possibilité de s'exprimer. Un match difficile pour les Avranchinais même s'il avait plutôt bien commencé. Au bout du compte, le PSG n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre aux Normands.