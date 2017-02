A la Une, panne Internet sur le réseau SFR, le nouveau centre des congrès de Rennes, et une déclaration d'amour en 4x3m

A la Une sur francebleu.fr, des milliers de rennais privés d'Internet, le nouveau centre des congrès du couvent des Jacobins,et un collage amoureux sur un panneau publicitaire de Betton au nord de Rennes.

Panne Internet sur le réseau SFR

© Maxppp - Thomas Padilla

C'est un comble, mais à la Une sur francebleu.fr, l'énorme panne internet sur le réseau SFR. Plusieurs milliers de clients, privés de connexion depuis mercredi 18h, et jusqu'à vendredi soir pour les moins chanceux.

Un engin de chantier a sectionné un câble contenant un millier de fibres optiques, lors de travaux de démolition d'un immeuble. Les clients pénalisés par la panne doivent se faire connaitre du service client de SFR pour être dédommagés. Plus d'informations ici.

Le nouveau centre des congrès du couvent des Jacobins

Le futur centre des congrès du couvent des Jacobins à Rennes. - Jean Guervilly

Ouverture prévue en janvier 2018, et déjà 130 dossiers de candidature pour des événements prévus entre 2018 et 2020. Le Centre des Congrès de Rennes accueillera ses premiers clients, des entreprises et des associations, dans le Couvent des Jacobins du XIVème siècle, totalement réhabilité.

Les colloques séminaires et autres rassemblements auront lieu dans trois salles de 300 à 1200 places. Pour vous faire une idée du projet, c'est par ici.

"Chrystèle, je t'aime"

Déclaration d'amour en 4x3m près du carrefour de l'Enseigne-de-l'Abbaye à Betton. © Radio France - Fabien Randrianarisoa

Ça donne du baume au cœur à toutes les Christèle qui passent en voiture à Betton, puisque l'artiste n'a même pas signé son oeuvre ! Un beau collage sur un panneau publicitaire du carrefour de l'Enseigne-de-l'Abbaye. Plus d'informations ici.