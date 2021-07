La vaccination anti-Covid facilitée pour les professionnels de la restauration dans l'Indre

Dans les couloirs du centre de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital de Châteauroux, plusieurs patients attendent de recevoir une dose de vaccin anti-Covid. Tous ont pour point commun de travailler dans l'hôtellerie-restauration. Et pour cause, une opération ciblée de vaccination est organisée dans l'Indre à destination de la profession. Au total, plus d'une centaine de doses vont être injectées. "J'étais contre le vaccin. Mais je n'ai pas le choix, je ne veux pas quitter mon poste, je ne veux pas perdre ma place. Pour le 30 août, on doit tout avoir donc je m'en occupe tout de suite", souligne Marine, serveuse dans un restaurant castelroussin.

Sans pass sanitaire valide au 30 août, les salariés de la restauration ne pourront plus travailler. Les contrats de travail seront suspendus et ils ne toucheront pas leur salaire. "C'est une obligation pour continuer à travailler et avoir un métier", considère Florian, barman à Châteauroux. "Il nous manque déjà beaucoup d'employés dans le secteur, ça deviendrait très compliqué si on se prive des gens qui peuvent se faire vacciner", ajoute-t-il.

Cette procédure accélérée et simplifiée de la vaccination, c'est une bonne nouvelle et c'est indispensable selon la présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Berry. "Les annonces du président concernant le pass sanitaire obligatoire nous ont pris de court. Il faut absolument avoir un schéma vaccinal complet avant le 30 août. Or, les créneaux normaux n'étaient plus disponibles", constate Véronique Gaulon. "Pour ces salariés, la vaccination ne sert pas à aller en vacances ou boire un café mais pour travailler après le 30 août. L'urgence, c'est nos salariés", conclut-elle.