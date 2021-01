La vaccination contre le coronavirus victime de son succès: plus aucun rendez-vous possible à Pontarlier

De plus en plus de centres de vaccination contre le coronavirus sont obligés de refuser de nouveaux rendez-vous, faute de vaccins en nombre suffisant pour répondre à la demande. Exemple à Pontarlier: le centre a ouvert le 13 janvier, 178 soignants ont pu être vaccinés la semaine dernière et la structure se préparait à monter en puissance: objectif, 1000 injections par semaine, avec la possibilité de pousser jusqu'à 1200. Mais les responsables du centre ont vite déchanté: vendredi 15 janvier, ils ont appris qu’il ne recevront que 500 vaccins par semaine pour un bassin de vie de 55.000 personnes, alors que de nombreux rendez-vous étaient déjà calés.

Pas de rendez-vous avant la mi-février

Entre les rendez-vous déjà pris et la nécessité d’une seconde injection, le centre de Pontarlier se voit obligé, à son corps défendant, de ralentir la cadence. Depuis ce lundi il n'est plus possible de prendre de rendez-vous, les premiers créneaux ne se libèreront qu’à la mi-février, alors que les personnes de plus de 75 ans désormais éligibles à la vaccination se pressent au portillon. Pontarlier n'est pas seul dans ce cas: "Besançon et Morteau par exemple ne peuvent pas non plus prendre de nouveaux rendez-vous" explique Patrick Genre, le maire de Pontarlier et président de l’Association des maires du Doubs.

Et la situation provoque de l'incompréhension: "Tous les élus locaux sont confrontés à la réaction de la population, _ca crée de la frustration, parfois de la colère_, il y a déjà pratiquement un mois de délai pour prendre rendez-vous, on peut comprendre cette réaction par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on lit au niveau national" analyse le maire de Pontarlier, "on a une communication nationale qui dit allez-y, c'est possible, et quand on téléphone, il n'y a plus de place".

Un fossé entre les annonces du gouvernement et la réalité du terrain

Pour Patrick Genre, le gouvernement a voulu occuper le terrain médiatique en annonçant que toutes les personnes concernées allaient pouvoir se faire vacciner, "mais dans la pratique, sur les territoires, c'est loin d'être le cas. Le gouvernement aurait dû être beaucoup plus prudent dans sa communication en expliquant qu'au vu de la disponibilité des doses, cette vaccination allait s'étaler sur deux ou trois mois, car c'est bien ce qui va se passer". Tout cela complique l'organisation de la vaccination sur le terrain, déplore Patrick Genre, tout comme le flou qui règne parfois. " Dans une même journée, on a un ordre, un contre-ordre, et un ordre qui contredit le contre-ordre. par exemple nous avons découvert cette limitation à 500 doses vendredi dernier à 16h, alors que les rendez-vous étaient pris depuis plusieurs jours, c'est ca qui pose problème".

Le maire de Pontarlier veut quand même positiver en saluant la "formidable mobilisation" des professionnels de santé et des associations qui accompagnent le centre de vaccination: "en moins d'une semaine on est quand même passé de zéro à 500 injections". Malgré la limitation des doses livrées, le centre va tout de même expérimenter cette semaine une antenne décentralisée à Levier, mais ne pourra pas faire de même dans d’autres communes du secteur comme il l'avait prévu initialement.