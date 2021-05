A partir de ce lundi, la vaccination s'ouvre à tous les majeurs de plus de 18 ans. Les doses distribuées augmentent et ça se ressent en Pays de Savoie où désormais plus de 72.000 personnes peuvent être vaccinées chaque semaine.

Plus de 72.000 personnes peuvent être vaccinées chaque semaine en Savoie et Haute-Savoie

Ça y est, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner à partir de ce lundi. Objectif affiché du gouvernement : vacciner le plus de monde possible avant l'été et les grandes vacances. L'accélération de la campagne se ressent en Pays de Savoie, où les chiffres parlent d'eux-mêmes :

Savoie : ce sont 11.000 doses supplémentaires qui vont être distribuées d'ici dimanche prochain. On passe de 16.400 à 27.000 injections hebdomadaires.

: ce sont qui vont être distribuées d'ici dimanche prochain. On passe de 16.400 à 27.000 injections hebdomadaires. Haute-Savoie : ce sont 7.000 doses supplémentaires qui vont être injectées d'ici la fin de semaine. On passe de 38.800 doses à 45.800 hebdomadaires.

Plus de créneaux pour se faire vacciner

Le centre Savoiexpo, à Chambéry, passe de 1.200 à 2.100 injections par jour. Une augmentation considérable, qui se gère en augmentant les plages horaires du centre ! "On va continuer à fonctionner avec les mêmes ressources humaines, c'est-à-dire 60 personnes au quotidien, avec le même nombre de lignes, soit 14", détaille le commandant Mathieu Riedinger, du service départemental d'incendie et de secours de Savoie qui s'occupe de la logistique du centre. "En revanche, on va élargir les plages d'ouverture au public. Dans la journée les gens pourront se faire vacciner dès 7h30 jusqu'à 19h30 avec une toute petite coupure au milieu de la journée."

C'est l'élargissement des plages horaires qui permet de passer à 2.100 vaccinations par jour - Mathieu Riedinger, commandant du service départemental d'incendie et de secours de Savoie

Le commandant Mathieu Riedinger du SDIS 73 sur l'organisation de Savoiexpo Copier

12 centres de vaccination permanents

Les Pays de Savoie comptent 12 centres de vaccination permanents :