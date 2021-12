La vaccination ouverte aux enfants de 5 à 11 ans : dans le Tarn ce sera tous les mercredis au Séquestre

Le ministère de la Santé a annoncé qu’il voulait que la campagne de vaccination s'accélère pour faire face au variant Omicron. À partir de ce mercredi 22 décembre 2021, tous les enfants de 5 à 11 ans peuvent être vaccinés, comme l’a confirmé le ministre de la santé Olivier Véran.

Les centres de vaccination pédiatriques se mettent peu à peu en place. Dans le Tarn, le centre du Séquestre sera ouvert aux enfants le mercredi à partir du 29 décembre. Tous les enfants à partir de 5 ans peuvent donc prendre rendez-vous ou venir sur place pour voir s’il y a des disponibilités. Depuis le 15 décembre, seuls les enfants de 5 à 11 ans à risque de forme grave de Covid-19 et les enfants vivant dans le même foyer qu’une personne immunodéprimée, pouvaient se faire vacciner. Désormais, en France ce sont 5,7 millions d’enfants qui sont concernés par la vaccination contre le Covid.

Dix doses pour le premier mercredi

Dans le Tarn, les dix premiers créneaux ont été très vite remplis. Par des enfants dont les parents ont des maladies à risque pour le coronavirus notamment. Pour Bernard Champanet, pharmacien et responsable médical du centre de vaccination d’Albi, "après cette période de rodage, le rythme pourra et devra s’accélérer". Le pharmacien est en tout cas satisfait qu’un médecin pédiatre à la retraite puisse être là tous les mercredis. Un espace dédié, avec salle d’attente isolée et salle de consultation a été mise en place pour les enfants qui viendront dans le centre.