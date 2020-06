Déconfinement : la vague de chaleur va-t-elle faire tomber les masques ?

Le thermomètre devrait atteindre les 30°C ce mercredi et jeudi (les 24 et 25 juin) dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cette année en plus de la chaleur il faudra supporter le masque toute la journée. De moins en moins porté, le masque pourrait disparaitre complètement des visages.