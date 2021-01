"La vague de Covid a entraîné avec elle un certain nombre de jeunes dans une spirale de la pauvreté"

Malgré les annonces d'Emmanuel Macron pour aider les étudiants en difficulté depuis la crise sanitaire, Pascal Paoli s'inquiète sur la spirale de la pauvreté provoquée par la crise sanitaire et qui entraîne de nombreux jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas aidés par le système. Les deux repas par jour à un euro sont une bonne chose pour les étudiants souligne le directeur régional de la fondation Abbé Pierre, mais la détresse alimentaire ne concerne pas que les étudiants, il y a aussi les apprenants, les alternants, ces jeunes actifs qui ont perdu les stages et les emplois, ceux là aussi ont faim rappelle Pascal Paoli. Et le directeur de l'ONG de préciser les deux opérations menées pour aider les plus démunis : le chèque déjeuner d'une valeur de 10 euros distribué à des associations qui s'occupent de maraude alimentaire, et les paniers repas solidaires confectionnés par le chef Frédéric Coiffé pour apporter aux gens de la rue non pas des choses froides, industrielles, et mauvaises pour la santé, mais un vrai repas digne de ce nom , la qualité c'est important.