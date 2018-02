Les températures négatives se sont installées en Bretagne depuis dimanche. Face à cette vague de froid, beaucoup de sans-abris sont démunis et n'ont rien pour se protéger. Les Croix-Rouge de Quimper et de Brest ont décidé d'organiser des maraudes tous les jours jusqu'à mercredi 28 février.

Quimper, France

Pour aider les sans-abris à se protéger de la vague de froid qui s'est installée en France depuis dimanche, les antennes de la Croix-Rouge de Brest et de Quimper se mobilisent et organisent un appel aux dons. Elles ont déjà intensifié leurs maraudes, qu'elles organisent tous les jours.

Depuis dimanche, les nuits sont très rudes. Moins 6 degrés enregistrés dans la nuit de dimanche à lundi 26 février et des températures similaires sont attendues pour les prochaines nuits jusqu'à mercredi. "T'es réveillé par le froid. A un moment donné, même si tu as deux couvertures sur toi, chaque centimètre de ton corps qui n'est pas protégé te réveille pendant la nuit", averti Yannick, sans-abri à Quimper. Il a longtemps dormi dehors ou dans des halls d'immeuble. Mais avec un froid pareil, il n'a pas eu d'autre choix que de squatter un local vide avec un ami : "On est deux dans une pièce et avec les chiens, ça fait un peu de chaleur. Mais c'est surtout grâce aux couvertures de la Croix-Rouge que j'ai pu dormir sans avoir froid cette nuit. Quand je me suis réveillé ce matin, l'eau dans la gamelle des chiens était gelée!"

Dès qu'il y a du vent, c'est la galère" - Mario, 55 ans, sans-abri

Mario dort dans un vieux camping-car qu'il a aménagé. Sans chauffage, les nuits sont compliquées pour lui aussi : "C'est mal isolé, il y a des courants d'air, des fuites d'eau. Dès qu'il y a du vent, c'est la galère. Pour me chauffer, je mets de l'alcool à brûler dans une casserole, j'allume, et après je mets de la paille de fer par dessus pour faire tenir un peu plus la chaleur. Pour une nuit, il faut une bouteille", raconte l'homme de 55 ans.

Les antennes locales de la Croix-Rouge situées à Brest et à Quimper organisent des maraudes tous les soirs jusqu'au mercredi 28 février. Elles ont besoin de couvertures, de duvets, de manteaux, de gants, de bonnets et de chaussettes.

Pour donner à Brest : 49, rue Barbès, un container est mis à disposition. L'antenne est ouverte du lundi au vendredi.

Pour donner à Quimper : 79, avenue Jacques-Le-Viol, un container est mis à disposition. L'antenne est ouverte le mardi de 14h à 17h.