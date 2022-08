La vente aux enchères polémique d'Ascarat annulée, un accord trouvé

Fumée blanche à Ascarat. Un accord a été trouvé suite à la vente aux enchères polémique du 12 mai dernier. En effet, des propriétaires du village avaient mis en vente plusieurs de leurs biens, deux maisons, un terrain constructible ainsi que des terres agricoles aux enchères. Plusieurs associations avaient dénoncé cette vente, dénonçant la spéculation qu'elle pourrait entrainer à l'intérieur du Pays basque. Environ deux cents militants étaient entrés dans le palais de justice de Bayonne et avaient bloqué la vente.

Un accord trouvé

Le 12 mai dernier, suite à la mobilisation, le président du tribunal avait proposé une nouvelle date pour la vente, qui aurait dû avoir lieu le 8 septembre prochain. Elle ne sera pas nécessaire puisqu'entre temps, un accord a été trouvé comme le rapportent nos confrères de Naiz. Dans un premier temps avec la mairie du village, à qui les propriétaires vendent les deux maisons et le terrain constructible. "C'est un soulagement" confirme le maire de la commune Philippe Etchenique. "Ca secouait, ça tanguait, et on est quand même arrivé à un accord je pense raisonnable". En l'échange de ces deux maisons et de ce terrain constructible, la mairie devra débourser 539.000 euros.

Derrière, elle travaille sur un projet de logement en bail réel solidaire pour permettre à des locaux à pouvoir se loger. "C'est vrai que les enjeux étaient énormes puisqu'on nous annonçait des promoteurs, on sent la vague arriver sur le Pays basque intérieur. On devient très attractif. La côte est pleine. Au fur et à mesure, ça vient vers ici", détaille l'élu.

Par ailleurs les 31 hectares de terres agricoles ont été vendus aux agriculteurs qui exploitaient jusqu'à présent les terres.