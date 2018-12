Pour la première fois, la vente d'alcool à emporter interdite à Nantes et Saint-Nazaire pour 48 heures

En prévision de la manifestation des gilets jaunes de ce weekend, la préfecture de Loire-Atlantique a décidé d'interdire la vente d'alcool à emporter sur les agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire. L'arrêté est valable du vendredi 7 décembre à midi au dimanche 9 décembre à midi.

Loire-Atlantique, France

La décision inédite est tombée ce matin : la préfecture de Loire-Atlantique interdit la vente d'alcool à emporter sur les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire, "en raison des violences survenues ces derniers jours et des appels à manifester lancés notamment via les réseaux sociaux, dont certains sont susceptibles de donner lieu, une nouvelle fois, à des actes intolérables".

Bières, vins et cidres y compris

L'arrêté concerne tous les établissements de distribution alimentaire : "supérettes, libres-services, épiceries, rayons alimentaires des magasins dont l’activité principale n’est pas la vente alimentaire". En revanche, les cavistes ne sont pas concernés par le mesure.

Les boissons alcoolisées appartenant aux quatrième, troisième et deuxième catégories sont concernées : "y compris les bières, vins, cidres et « premix »".

Une mesure similaire a été prise sur tout le département du Maine-et-Loire, jusqu'à lundi matin à 9 heures.