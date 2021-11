La vente de livres s'envole et profite aux librairies nîmoises

Depuis le 1er janvier 2021, la vente des livres en librairie s'envole : plus de 17 % par rapport à 2019, et près de 30 % de plus qu'en 2020. Malgré la concurrence des grands distributeurs comme Amazon, le chiffre d'affaires des librairies se porte bien. Les bandes dessinées et les mangas sont en tête des ventes.

Manga et bandes dessinées, supers stars des ventes

La vente de livres a été boostée avec une appétence particulière des lecteurs pour les bandes dessinées et les mangas. Si les ventes se sont envolées de +17% par rapport à 2019, la consommation de bandes dessinées, elle, a pris +64%.

Le manga est LE format le plus vendu cette année : plus d’une BD sur deux vendues en France étaient des mangas. Près de 29 millions de tomes ont été vendus entre janvier et août 2021 contre 22 millions en 2020. "Le manga attire des familles désormais. Les parents et les enfants : chacun a sa série qu'il suit et qu'il aime" constate Stéphanie Brunel de la librairie Terre-2.

Pour Jean-Michel Asciak, gérant de la librairie Peter Pan à Nîmes, "les bandes dessinées, les mangas et les comics tirent bien la littérature générale, parce qu'elle attire les gens à la lecture".

Le pass Culture, un accès à la lecture

"Le pass Culture a attiré dans les librairies une nouvelle clientèle, qui, avant, n'avait pas les moyens de venir acheter des livres, explique Stéphanie Brunel de la librairie Terre-2, entre libraires, il nous arrive de l'appeler le 'pass Manga', tant les bénéficiaires de ce dispositif l'utilisent pour acquérir les bandes-dessinées nippones".

Chez certains éditeurs, les tirages ont même augmenté de 800%. Les gens sont très, voire trop demandeurs pour les éditeurs qui sont débordés. Les demandes de réédition sont tellement importantes, que les éditeurs travaillent d'arrache-pied pour pouvoir fournir d'anciens tomes. "Une solution qui repousse la sortie des nouveaux mangas. On observe parfois des décalages de 2 à 4 mois" explique Stéphanie Brunel.

Un autre problème de taille : la pénurie de papier. Y aura-t-il des livres sous le sapin à Noël ? Si les libraires se veulent rassurants, ça reste le grand mystère de cette fin d'année.