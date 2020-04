La vente de nouveau autorisée des plants de légumes ravit les jardiniers limousins

Didier Nicolas est allé acheter des plants de salades dès qu'il a entendu que c'était possible. Comme tous les autres jardiniers amateurs, ce Tulliste attendait avec impatience ce moment-là. Car beaucoup redoutaient de ne pas pouvoir trouver ces plants et donc de devoir beaucoup limiter leur potager cette année. Le gouvernement a cependant autorisé leur vente et du coup autorisé la réouverture des jardineries et pépinières. Une entorse aux règles du confinement pour permettre à chacun de produire soi-même sa nourriture.

Une évasion en plein confinement

Et cette autorisation tombe à pic pour Didier Nicolas. "Avril, mai, juin, ce sont les trois mois où on plante toutes les catégories de légumes". Ce fût donc un soulagement pour lui de voir leur vente autorisée. Qui plus est en ce temps de confinement jardinier est un bon moyen de s'évader dit-il. "Chez les jardiniers on a beaucoup, on va dire 65 %, de personnes âgées. Donc j'ai le ressenti de voir ces papys et ces mamies de revenir au jardin ça leur fait chaud au moral". Et en plus il fait beau. "Ça fait vraiment du bien" conclut Didier Nicolas.

Ça permet d'être un peu moins malheureux " Daniel Bouysse, patron d'une jardinerie à Tulle

Le ton est cependant bien moins enjoué chez les professionnels. Car cette autorisation de vendre les plants de légumes n'arrange que bien peu leurs affaires. Daniel Bouysse, patron d'une jardinerie en plein centre de Tulle, a rouvert après trois semaines de fermeture. Mais il ne crie pas victoire."Ça permet d'être un peu moins malheureux" dit-il. Car le plant de légumes ce n'est que 15 à 20 % de son chiffre d'affaires habituel. "Si vous faites 70 % de plants de légumes ça sauvera 70 % de votre chiffre d'affaires", ajoute Serge Maugein, président du syndicat des horticulteurs de la Corrèze. Mais si vous en faites 0 % ça sauvera 0 % de votre chiffre d'affaires". Car de fait les jardineries et pépinières vivent beaucoup plus grâce à la vente des plants de fleurs. Qui elle reste interdite. En tout cas sur place. Des professionnels ont mis en route des services de livraisons, qui rencontrent beaucoup de succès.