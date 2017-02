La vente du Palais des Evêques de Béziers à un promoteur immobilier passe mal.

Le conseil municipal de Béziers , emmené par Robert Ménard, a voté récemment un protocole d'accord pour la vente du Palais des Evêques et de l'ancienne prison à un promoteur immobilier. Dans l'opposition mais aussi parmi les citoyens, la résistance s'organise.

L' "Acropole" de Béziers accueille la majestueuse cathédrale Saint Nazaire contre laquelle s'appuie l'ancien Palais des Evêques qui abritait encore récemment le palais de justice , et l'ancien couvent transformé pendant des années en maison d'arrêt. Un lieu magnifique qui surplombe la vallée de l'Orb et le canal du Midi et qui est "la carte postale" de la Ville.

Le conseil municipal de Béziers a donc décidé de vendre les bâtiments adossés à la cathédrale aux Villages d'Or, société spécialisée dans la réalisation de résidences services pour seniors. Tollé dans l'opposition mais aussi chez les riverains qui dénoncent la privatisation du patrimoine et une cession sans grande transparence.

L'association "Béziers notre patrimoine" est donc née pour contrer la volonté du maire et elle vient de déposer un recours auprès du tribunal administratif. Fait suffisamment rare pour être souligné, les conseillers municipaux socialistes , communistes et républicains se retrouvent main dans la main et vent debout contre Robert Ménard. Les citoyens aussi.

Pierre Callamand, pédiatre et habitant du quartier Saint Nazaire fait partie de la fronde :

Tous ensemble, nous nous levons pour dire NON

Pierre Callamand, riverain exaspéré

Une pétition circule en ville . Et une première grande réunion publique est programmée jeudi prochain

La pétition qui circule en ville © Radio France - Gaëlle Schüller

Jean-Michel Du Plaa, conseiller municipal socialiste s'étonne du revirement du maire de Béziers.

Robert Ménard , candidat aux municipales, avait parlé d'un grand lieu d'exposition d'art contemporain , pas d'une résidence pour les personnes du 3ème âge

Jean-Michel Du Plaa

Le Tribunal Administratif ne devrait pas se prononcer sur le recours déposé par l'association avant au moins un an. Et jusque là, le projet est donc gelé.