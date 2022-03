Inquiétude autour de la venue d'un bateau qui bat pavillon russe à Escale à Sète

Les organisateurs d'Escale à Sète ont peur des amalgames. Le rassemblement de grands voiliers aura lieu du 12 au 18 avril. Parmi eux, le Shtandart, un bateau qui bat pavillon russe. C'est à dire qui navigue avec le drapeau russe hissé en haut du mât parce qu'il a été enregistré à Saint-Pétersbourg et qu'il en a l'obligation administrative. Sauf que l'équipage, en partie ukrainien, ne soutient pas du tout Vladimir Poutine et ne voudrait pas qu'on croit le contraire.

Ludovic Pacciarella, officier de liaison sur le bateau, souligne que l'équipage soutient l'Ukraine. Il explique qu'un convoi humanitaire a été organisé : "Nous avons eu des contacts avec les autorités ukrainiennes qui nous ont aidé à mener à bien cette mission. On a emmené du matériel de première urgence sur les lignes de front. Des garrots tourniquets, des pansements compressifs, de la morphine, des médicaments pour ceux qui ont le cancer et qui ne peuvent plus se soigner." Une opération humanitaire qui sera renouvelée lundi 28 mars.

Ludovic Pacciarella, officier de liaison sur le bateau, souligne qu'un convoi humanitaire a été organisé pour les réfugiés. Copier

Eviter les amalgames

Organisateurs de l'évènement comme matelots veulent éviter les amalgames. Ludovic Pacciarella a peur des débordements qu'il pourrait y avoir s'il vient à Sète : "il suffit d'un électron libre qui fasse justice lui même et qui nous sabote le navire. C'est pour ça qu'on demande aux autorités d'avoir un œil vigilant pendant nos séjours dans les ports français. Surtout que ça n'a pas lieu d'être, on est un navire de la paix."

Le directeur de l'association de l'Escale à Sète, Wolfgang Idiri, partage ses craintes. "Le risque c'est l'amalgame. C'est qu'on ait un fou qui se dise qu'il peut faire du mal à ceux qui font la guerre s'attaquant à ce bateau qui n'a rien à voir avec ça." Surtout qu'il l'assure : "le Shtandart bâtera pavillon russe et ukrainien pour venir. Mais il est obligé de garder le drapeau russe car il n'a pas encore l'autorisation de l'administration russe pour l'enlever." Le capitaine Vladimir Martus est lui-même russo-ukrainien. Il appelle lui aussi à ne pas faire de déduction hâtive etsoutient le peuple ukrainien.