La vidéo de l'agression d'un SDF par un maître-chien fait réagir les internautes : la RATP ouvre une enquête

La RATP a ouvert une enquête interne lundi après la diffusion, sur Facebook et Tweeter, d'une vidéo qui montre un SDF se faire violemment réveiller par un maître-chien sur les quais de la station de RER Nation.

Une jeune étudiante de 20 ans a filmé une scène qui l'a beaucoup choquée. Elle a vu un SDF se faire violemment réveiller par un maitre-chien. L'incident a lieu le 4 février 2017 à Paris sur les quais du RER à Nation.

Elle filme la scène pour témoigner

Il est environ 23h, samedi 4 février 2017, quand deux agents de la RATP tentent de réveiller un sans-abri, endormi sur le quai du RER à Nation. L'homme est enroulé dans un duvet. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité arrive avec son chien. L'animal aboie au visage du SDF et lui donne des coups de pattes. L'étudiante qui se trouve sur le quai d'en face filme et poste sa vidéo sur Facebook et Tweeter "pour témoigner et faire réagir" dit-elle.

La vidéo fait le buz

Très vite, la vidéo est partagée. Elle a été vue des milliers de fois. Elle a beaucoup choqué. L'étudiante se souvient. Elle a trouvé la scène "inhumaine". "Je me suis dit pourquoi, ils font ça, il ne fait que dormir, il n'embête personne". Autour d'elle, tout le monde était choqué car le "chien aboyait fort, il sautait au visage du sans-abri, c'était vraiment violent comme situation. Et voir les deux agents de la RATP, les deux mains dans les poches, qui ne disaient rien, c'était horrible".

Le 8 février 2017, la RATP réagit et décide de faire une enquête