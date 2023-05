Le Mans : la vidéo de son départ à la retraite, après 40 ans de carrière, émeut les internautes

Son départ à la retraite ne passe pas inaperçu. Pascal, employé de l'hypermarché Auchan du Mans pendant 40 ans, a pris sa retraite à la mi-avril. Comme le veut la tradition dans ce magasin, une quarantaine de ses collègues se sont réunis pour lui faire une haie d'honneur, avant l'ouverture lors de son dernier jour.

La vidéo, postée par l'enseigne sur Facebook, a été vue plus de 400.000 fois et commentée par un millier de personnes. Un élan de bienveillance auquel ne s'attendait pas Pascal.

40 ans de carrière

Il avait beau savoir que ses collègues allaient lui faire une surprise pour son départ, Pascal a tout de même été submergé d'émotion. "J'étais tellement troublé que ça a scié tout le monde", raconte-t-il. "Le directeur devait me faire un discours, finalement, il a prévu de me faire un pot de départ dans les semaines à venir."

Pascal a commencé sa carrière dans ce magasin il y a plus de 40 ans, juste après son service militaire. Vous l'avez peut-être croisé dans les allées des rayons frais. C'est là qu'il a passé la majeure partie de sa carrière. "Je ne vais pas dire que je fais partie des meubles, mais on ressent quand même quelque chose dans ces moments-là", reconnait Pascal. " C'est une bonne partie de ma vie qui est dans ce magasin-là."

Connu de ses clients

Les commentaires souhaitant une bonne retraite à Pascal s'accumulent sous la vidéo depuis des semaines. Des clients et même des inconnus ont glissé quelques mots pour saluer cet ancien employé. "J'étais reconnu par certains clients, je ne vais quand même pas dire que j'étais une mascotte, mais quand même." D'autres saluent le travail et la carrière de "Monsieur Pascal". "Ça me touche", insiste le jeune retraité. "J'aimerais bien tous les voir, mais bon il y en aurait pour un moment", s'amuse-t-il.

Après quatre décennies à se lever aux aurores pour aller travailler, Pascal s'habitue progressivement à sa nouvelle vie. "C'est difficile de perdre le rythme, je suis encore réveillé tôt le matin, mais je trouve de quoi m'occuper."