La vidéoprotection fait reculer la délinquance à Romans

En 2016, cinquante caméras ont été installées à Romans, reliées à un centre de supervision urbaine. Et depuis, la délinquance et les incivilités ont reculé, se félicite la municipalité.

Les caméras de vidéoprotection font reculer la délinquance à Romans. Depuis un an, 50 caméras ont été installées dans le centre ville et le centre ancien. Les images qu'elles enregistrent sont scrutées par 11 agents au centre de supervision urbaine. Ils travaillent de 8h à 3h du matin. Le reste du temps, les vidéo sont envoyées au commissariat.

La vidéoprotection porte ses fruits à Romans Copier

Cela a permis de procéder à 50 interpellations en flagrant délit. La délinquance a été divisée par deux et le montant lié aux dégradations et incivilités (tags, mobilier urbain endommagé, etc.) divisé par 7 depuis 2014: 3.171€ entre janvier et avril 2017 contre 22.893 € sur la même période en 2014.

A Romans, les agents du Centre de supervision urbaine scrutent 21 écrans reliés aux caméras de vidéoprotection © Radio France - Florence Gotschaux

20 caméras seront installées cette année à Romans: devant les établissements scolaires mais aussi dans le quartier sensible de La Monnaie. Là, les caméras seront blindées, pour résister aux jets de projectiles et même aux coups de feu.

Et d'ici fin 2019, Romans comptera une centaine de caméras de vidéoprotection.

Les bons chiffres en matière de lutte contre la délinquance sont aussi liés au recrutement de policiers municipaux ces derniers mois.