La vidéoverbalisation arrive à Sens en 2022

Pour lutter contre les stationnements gênants à Sens dans l'Yonne, la municipalité vient de sortir une nouvelle arme : la vidéoverbalisation. Le principe est très simple, si un policier municipal, derrière les caméras, constate qu'un automobiliste gêne la circulation des autres véhicules ou des piétons, il sera habilité à dresser une contravention.

Dans le viseur : les stationnements gênants

Actuellement cinq policiers municipaux de Sens se relaient devant les écrans du centre de supervision urbaine. Et ils observent au quotidien de nombreuses infractions, détaille l'adjoint au maire de Sens en charge de la sécurité, Jean-Pierre Crost : "c'est des voitures qui s'arrêtent pour aller chercher deux billets à la banque, c'est des gens qui vont déposer un colis, qui vont chercher le pain, s'arrêtent devant la poste et ne s'occupent de savoir s'il y a du monde derrière où pas."

Neuf rues concernées

La ville de Sens (environ 25.000 habitants) est très équipée en matière de vidéosurveillance puisqu'elle compte 110 caméras et un centre de supervision urbaine. La vidéoverbalisation ne s'appliquera pas à l'ensemble de la ville, mais à neuf rues, choisies spécifiquement pour les comportements routiers qui y sont constatés. "Le carrefour emblématique dans ce domaine, c'est le croisement de la rue de la République et de la grande rue", ajoute Jean-Pierre Crost. Dès qu'elle sera mise en place la vidéoverbalisation devrait s'appliquer du lundi au vendredi, de 7h30 à 20 heures sur plusieurs axes : les rues de la République, du Général-de-Gaulle, le boulevard du Mail, l’avenue de la Gare, la Grande-Rue, l’avenue Vauban, les rues de l’Europe, Colette (devant le collège), André-Gateau et l’avenue Lucien-Cornet.

Des autorisations à obtenir avant mis en oeuvre

La vidéoverbalisation à Sens ne sera pas effective avant le printemps prochain car la ville attend encore l'autorisation de diverses autorités, la Préfecture de l'Yonne, le procureur de la République de Sens et la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté). Si la ville de Sens souhaite étendre son périmètre de vidéoverbalisation, pour chaque nouvelle rue concernée, elle devra obtenir l'aval des autorités.