La vie active d'un français dure en moyenne 35 ans selon Eurostat

Eurostat publie une étude qui classe les pays de l'Union européenne où l'on peut espérer vivre le plus longtemps au travail. La France est dans la moyenne, elle se situe environ à 35 ans mais dans certains pays on peut espérer travailler dix années de plus !

Eurostat publie ce mercredi son indicateur de la durée de vie au travail. Il s'agit d'une estimation du nombre d'années au cours desquels un jeune de 15 ans est susceptible d'être actif sur le marché du travail. L'organe de la Commission européenne mesure cet indicateur à partir d'un modèle de probabilités qui combine des données démographiques et des données sur le marché du travail.

Les Suédois champions d'Europe

C'est en Suède où l'espérance de vie au travail est la plus longue. Un travailleur Suédois peut espérer travailler 41 ans, il est suivi par le travailleur Danois et Hollandais. Eurostat estime qu'ils pourront atteindre les 40 années de vie au travail. Ce sont les trois seuls pays qui passent cette barre des 40 ans.

De l'autre côté du classement, le travailleur italien perd jusqu'à dix années par rapport au suédois par exemple. L'Italien est bon dernier avec 31 ans, derrière la Bulgarie et la Croatie, 32 ans.

On note que les plus grosses évolutions reviennent à Malte, la Hongrie et la Luthanie car depuis 2006, ces pays membres voient leur durée de vie au travail augmenter de plus de quatre années.

Moins d'écart entre les femmes et les hommes

On explique cet allongement de la durée de vie au travail par la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes. En 2000, on comptait sept années de différence entre les sexes pour l’espérance de vie au travail. Cet écart s'est réduit de deux ans en 2016. Les femmes ont une donc un vie active plus longue qu'auparavant au sein de l'Union européenne.

Le cas de la vie active, "à la française"

Comment expliquer que la vie active française dure moins longtemps en France ? Premièrement, parce que les départs en retraite se font plus tôt dans l'hexagone. Entre 60 et 62 ans contre 65 ans en Allemagne, en Belgique ou au Danemark. Deuxièment, cela va dépendre des politiques des employeurs pour garder les seniors dans l'entreprise. En France, passés 50 ans, l'accès à la formation professionnelle ou les recrutements restent tout de mêmes rares. Le taux d'emploi pour les seniors est plus faible en France que dans le reste de l'Union européenne. Seulement 46% des seniors français occupent un emploi contre 52 % chez les 27 autres Etats membres.